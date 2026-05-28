Lorena Romera 28 MAY 2026 - 13:37h.

El exfutbolista se vuelca en la fe islámica tras el polémico final de su relación con la madre de su hijo pequeño

El zasca de Ajla Etemovic a Jota Peleteiro tras salir a la luz nuevos detalles sobre su presunta infidelidad: "No me gusta cómo mientes"

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Jota Peleteiro vive un momento personal de lo más convulso y, una vez más, ha decidido encontrar paz en la fe que abrazó a principios de 2024. El exfutbolista y empresario, que se convirtió al islam fascinado por las costumbres y la cultura de su amigo kuwaití Faisal Buresli, se ha refugiado en la oración y la espiritualidad tras el que podría ser el final de su matrimonio con Ajla Etemovic. Una ruptura que llega envuelta en una fuerte polémica y rumores de deslealtad.

La separación de la pareja, que contrajo matrimonio en una discreta ceremonia hace un año, se ha tornado especialmente tensa en los últimos días. Lo que inicialmente se vislumbraba como una ruptura discreta -tras un unfollow en redes sociales- ha escalado al plano público tras los continuados dardos de la modelo de origen serbio.

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A través de sus redes, la modelo no ha dudado en reproches contra el gallego, llegando a publicar capturas de pantalla y mensajes que sugieren una presunta infidelidad por parte del deportista. En sus publicaciones, Etemovic ha utilizado expresiones tajantes como "mientes", dejando en evidencia que la separación se habría producido en los peores términos.

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Mientras tanto, el padre de los dos hijos pequeños de Jessica Bueno ha optado por el silencio mediático, volcando su atención en su faceta empresarial y, muy especialmente, en sus creencias religiosas. A través de su perfil de Instagram, Jota Peleteiro ha compartido unas fotografías luciendo una túnica árabe y completamente inmerso en los ritos islámicos.

Coincidiendo con una de las fechas más sagradas del calendario musulmán, el gallego ha publicado una serie de fotografías acompañada del siguiente mensaje: "En este bendito Día de Arafah, que Allah acepte todas nuestras súplicas, perdone nuestros pecados y bendiga a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo".

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El Día de Arafah (o Yawm Arafah) es el segundo día del Hajj (la peregrinación anual a La Meca) y precede a la festividad del Eid al-Adha (la Fiesta del Sacrificio). Para la comunidad islámica, este es considerado el día más importante del año para la devoción espiritual.

Según la tradición islámica, es el día en que el profeta Mahoma pronunció su sermón de despedida en el Monte Arafat. Los musulmanes creen que durante esta jornada las puertas del perdón divino se abren de par en par: es un tiempo de arrepentimiento profundo, purificación del alma y súplica. Quienes no pueden realizar la peregrinación a los lugares santos suelen hacer ayuno, ya que, según los textos sagrados, este acto tiene el poder de expiar los pecados del año anterior y del año venidero.