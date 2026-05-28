Lorena Romera 28 MAY 2026 - 11:37h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha reconocido que atraviesa un delicado momento personal

Jonathan Pérez aclara si la delicada etapa que vive es por Yolanda Claramonte

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Yolanda Claramonte ha preocupado a su legión de seguidores al compartir una reflexión en la que confiesa el complicado momento personal que atraviesa. La que fuera concursante de 'Gran Hermano 15' ha reconocido que atraviesa una etapa especialmente difícil, un bache que ha estado sufriendo desde la más estricta intimidad debido a la importante decisión que tomó hace ya más de un año.

A pesar de que en las redes sociales suele proyectar una vida idílica, la creadora de contenido ha querido ser totalmente transparente con sus seguidores, haciéndoles ver que las cosas no van tan bien como parece detrás de las cámaras. "Están siendo unos meses complicados, aunque por aquí muestre lo contrario. Y es que, por desgracia, las personas nunca dejan de sorprenderte", ha expresado la de Albacete a través de sus redes.

Unas palabras que rápidamente han hecho saltar las alarmas de su comunidad, que se han volcado con ella con mensajes de apoyo y cariño. A pesar de no querer entrar en profundidad sobre este bache anímico, la creadora de contenido se ha abierto con sus seguidores, a los que considera "familiares". Así, la que fuera 'youtuber' ha aprovechado para recordar el motivo por el que ya no da detalles de sus problemas en público.

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"Desde hace poco más de un año o así, ya no comparto -o comparto muy poco- sobre mi vida personal. Fue una decisión que tomamos hace ya bastante tiempo", ha puntualizado la que fuera concursante de 'Gran Hermano'. Una postura firme que supone un cambio radical respecto a lo que antes solía ofrecer a través de sus redes sociales.

Aunque no ha querido ser explícita, Yoli ha querido acotar el terreno de dónde provienen estos dolores de cabeza, descartando su vida puramente familiar y apuntando a su faceta como empresaria. "Ya sabéis que yo tengo mis empresas y mis cosas. Es algo que va más en esa dirección", ha revelado, asegurando que están siendo unos meses "muy agitados".

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Una teoría que cobra más fuerza tras el revelador mensaje de una seguidora que la propia Yoli ha compartido públicamente: "Ser emprendedora puede ser muchas cosas y una de ellas es desgaste y decepciones. Todo pasa, aunque a veces hay que saber decir: hasta aquí". "Cuánta razón tenéis", ha respondido la creadora de contenido.

Con esta contundente afirmación, la de Albacete confirma que el mundo de los negocios y el emprendimiento le está pasando factura en esta última etapa de su vida, obligándola a plantearse dónde poner los límites para proteger su propia salud mental.