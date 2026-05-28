Ivana Icardi habla de su futura maternidad y revela su gran preocupación

Natalia Sette 28 MAY 2026 - 12:30h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla con total sinceridad sobre uno de los temas que más curiosidad les genera a sus seguidores: su maternidad

Ivana Icardi enseña el resultado de su remodelación corporal dos meses después de su paso por quirófano

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Ivana Icardi, que ha tomado recientemente una importante decisión, se abre con sus seguidores y responde a todas sus preguntas a través de sus ‘stories’ de Instagram. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha decidido hablar de algo que genera mucha curiosidad entre sus seguidores: su futura maternidad. La influencer desvela una de sus grandes preocupaciones sobre este tema y habla con total sinceridad.

La hermana de Mauro Icardi ha decidido no esquivar la eterna cuestión de si le gustaría darle un hermano a la pequeña Giorgia, su hija en común con Hugo Sierra . Lejos de cerrarse en banda, la argentina ha dejado claro que es un deseo que mantiene en mente, aunque condicionado a encontrar a la persona adecuada. “Si me enamoro y tenemos los mismos planes de vida, sí”, ha confesado con total honestidad.

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La cantante tiene claro que antes de dar el gran paso necesita una estabilidad real en cuanto al amor. Tener un hijo es una gran responsabilidad y después de saber lo que significa tener un bebé estando separada de tu pareja, no quiere volver a pasar por eso. Es por ello que si se aventurara de nuevo a quedarse embarazada, lo haría sabiendo que tiene al lado una persona con la que estará el resto de su vida.

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Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de sus seguidores es la inquietud de Ivana respecto al paso del tiempo. Con la naturalidad que la caracteriza, la influencer ha tirado de humor para desvelar su mayor temor actual respecto a la maternidad: “Eso sí, si me enamoro antes de la menopausia... porque a este paso”. Una divertida pero realista reflexión con la que asume que el reloj corre y que su soltería prolongada podría complicar sus deseos de ampliar la familia.

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A pesar de que Ivana suele estar en el centro del ojo público y hacer frente a constantes críticas por sus decisiones personales, se ha sentido con confianza para compartir con su comunidad algo tan delicado esto. Por ahora, la argentina prefiere tomarse su vida sentimental con calma y centrar todas sus energías en ver crecer feliz a su hija, sin presiones pero con la puerta abierta a que el amor la pueda sorprender.