Marta Castro asiste a su primer photocall tras dar a luz hace un mes: el look escogido

Natalia Sette 28 MAY 2026 - 13:07h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha retomado su vida profesional asistiendo junto a Rodri Fuertes a un evento

Marta Castro responde a las críticas por “malcriar” a su hija en común con Rodri Fuertes

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Marta Castro se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, disfrutando al máximo su reciente maternidad junto a Rodri Fuertes . Hace un mes que dio a luz a su pequeña y tras pasar todo el tiempo posible junto a ella, ha decidido retomar su trabajo. La exconcursante de ‘GH VIP’ ha asistido junto a su chico a su primer photocall tras convertirse en mamá.

La pareja ha querido dedicarse un ratito para ellos mismos y ha dejado a su pequeña Covadonga en casa para asistir a un evento de una famosa marca de gafas. Para este regreso ante los focos, los enamorados han optado por coordinar sus estilismos apostando por el color blanco. Marta ha lucido radiante con un vestido midi bordado, de escote redondo y sin mangas, ideal para la temporada primaveral.

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Para romper con el monocolor y estilizar su silueta, ha incorporado un colorido cinturón de tela estampado a la cintura. Ha completado su sofisticado outfit con unas cuñas altas de esparto anudadas al tobillo en tono beige, un bolso de mano trenzado y unas modernas gafas de sol con montura de pasta clara.

Por su parte, Rodri Fuertes ha lucido un look muy cómodo y urbano compuesto por una camiseta básica y pantalones rectos, ambos en color blanco, que ha combinado con unas zapatillas oscuras de suela blanca y pañuelo granate anudado a la cintura.

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La propia creadora de contenido compartía un vídeo del evento en sus ‘stories’ de Instagram, evidenciando las ganas que tenía de volver a reanudar su vida profesional: “Retomar los eventos así da gusto”. Sin embargo, la tregua de los felices papás ha sido de lo más efímera. La madrileña ha desvelado que, a pesar de lo bien que se lo pasó, sus prioridades están ahora mismo en casa junto a su bebé.

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“A casita que nos espera un bollo regordete”, ha puesto Rodri en sus ‘stories’ una vez calló la noche. Por su parte Marta publicó otra foto ya en casa vigilando atentamente a su pequeña mientras duerme a través del monitor de bebés. “Duró poco”, escribió junto a la imagen. La pareja demuestra que por mucho que disfruten de su trabajo, su faceta como padres es su absoluta prioridad.