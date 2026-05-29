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Raquel Morillas, exparticipante de 'Gran Hermano 3', visita el plató de 'El tiempo justo' junto a su pareja, Noah, su tercera mujer. La pareja comparte con los colaboradores del programa y con los espectadores cómo ha sido su gran historia de amor, que se remonta a muchos años atrás. Concretamente, llama la atención que Noah ya se fijó en Raquel cuando entró en la casa más famosa de la televisión, allá por el año 2002.

"Me gustó desde el momento en el que empezó a meter cizaña, me hizo gracia las peleas que tenía", reconoce Noah. Cuando Raquel salió de 'GH 3', Noah intentó, durante mucho tiempo, intentando contactar con ella a través de messenger. Nunca antes le habían gustado las mujeres y por ello sentía que, la atracción que sentía hacia ella, la estaba "volviendo loca": "No sabía qué me estaba pasando", reconoce.

La razón por la que Raquel Morillas bloqueó a su mujer durante 8 años

Llega un momento en el que deciden quedar en persona para conocerse más allá de su contacto virtual. No pasó nada ese día, solo fueron a cenar. En otra ocasión, se volvieron a ver, pero Raquel no quería dar más pasos con ella porque estaba conociendo a alguien en Barcelona: "Nos abrazamos y nos dimos un beso, un pico, pero nada más", cuenta Raquel al respecto. Después de ese beso no vuelven a quedar porque Raquel se enfada.

Resulta que Raquel viajó a Alicante pero no quería quedar con Noah. Aún así, se lo dijo a su amiga, y esta le fue con el cuento a Noah. Noah se presentó ante Raquel para decirle lo que sentía y por eso Raquel se enfadó: "Bloqueada de todo durante ocho años. No estuvo bien, pero lo hice". El asunto se desbloqueó cuando, después de esos ocho años, Raquel escribió a Noah para anunciarle que ese era su nuevo número de teléfono.

Aquí fue cuando Raquel y Noah retomaron el contacto. Durante todo ese tiempo, Noah sentía que Raquel Morillas era la mujer de su vida y tenía muy claro que iba a volver a su vida, aunque fuese a los ochenta años. No hizo falta esperar tanto, cuando retomaron el contacto la cosa fluyó entre ellas y... ¡Hasta día de hoy!

La nueva vida de Raquel Morillas

Hace unos días, Raquel Morillas desveló en el plató de 'El tiempo justo' cómo era su nueva vida como trabajadora vendiendo cupones de la ONCE.