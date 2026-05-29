Compartir







Tras darse el 'sí, quiero' en una ceremonia civil muy íntima, Fani Carbajo y Fran Benito ya han tirado la casa por la ventana para celebrar su amor por todo lo alto.

Eso sí, en las bodas de los socialités nunca puede faltar la polémica. Álex Álvarez, reportero de 'El tiempo justo', se encontraba en el lugar del evento dispuesto a transmitirle a Gloria Camila la información que le había llegado sobre ella. "Al parecer, recibes una invtiacion de Fani que no contestas", le lanza en base a las fuentes con las que ha contactado.

¿Contestó Gloria Camila a la invitación de Fani Carbajo? Su respuesta

La colaboradora niega por completo tales declaraciones. "No es cierto, al revés", comienza diciendo como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Gloria Camila asegura que confirmó su asistencia en un principio, pero que no acudirá porque este 30 de mayo se celebra en Chipiona el 20 aniversario de la muerte de su madre y tendrá que coger "un avión a las 6 de la mañana". La televisiva habla de más motivos por los que no acude. "Me voy a los toros esta tarde, siendo sincera. Fani sabe esto", lanza.

Marta López también comentaba que había recibido la invitación y que decidió no asistir al evento. Dice que se lo trasladó por teléfono. "Tengo como 8 bodas y a alguna tengo que decir que no. He priorizado", lanza.