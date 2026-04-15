Ana Carrillo 15 ABR 2026 - 19:44h.

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En 2002, cuando tenía 24 años, Raquel Morillas se convirtió en una de las concursantes de 'Gran Hermano 3' y se hizo famosa, pero unos años después decidió apartarse de la televisión y ahora vive en Santa Pola, ciudad alicantina a la que se mudó por amor a su actual mujer, y trabaja vendiendo cupones en la ONCE.

La madrileña le ha confesado a Joaquín Prat que no echa nada de menos la televisión y que está muy feliz con su trabajo actual, aunque recuerda con cariño sus años en Telecinco, donde trabajó en 'Crónicas Marcianas' tras su paso por 'GH 3', edición en la que se convirtió en la tercera expulsada y en la que comenzó un romance con Noemí Ungría, con la que llegó a casarse y de la que se divorció poco después.

Cuando todavía eran pareja, en el verano de 2003, sufrieron un accidente de tráfico: "A mí se me rompió parte del cráneo y, al romperse el cráneo, rompió el nervio óptimo y por eso de este ojo no veo. También me fastidió el oído y de ese oído no oigo absolutamente nada. Y en la cara tengo como unas 25 placas de titano entre la cara y la cabeza".

Raquel Morillas ha terminado diciendo que ahora está encantada con su vida en Santa Pola y que si pudiera darle un consejo a la Raquel de 24 años que comenzó en televisión le diría que ahorrase: "Si yo ahora pudiera retroceder hay muchas cosas que no haría, pero sí que ahorraría".