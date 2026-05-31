Alvar de la Quadra-Salcedo, de 'Supervivientes', tiene un carácter multidisciplinar que refleja en su trabajo y en su vida en general

Alvar Seguí, antes de 'Supervivientes': de su formación académica a su vida en Australia

Compartir







En una edición de 'Supervivientes' marcada por perfiles cada vez más poliédricos, el nombre de Alvar de la Quadra-Salcedo ha despertado una enorme curiosidad. Más allá de la televisión, su figura representa una nueva generación de creadores que mezclan aventura, sensibilidad artística y compromiso cultural. Diseñador gráfico, ilustrador, productor audiovisual, director y fotógrafo, el madrileño ha construido una trayectoria profesional tan creativa como poco convencional.

Lejos de limitarse a una sola disciplina, el nieto del famoso aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo ha hecho del lenguaje visual y narrativo su gran herramienta de expresión. Su currículum profesional combina formación internacional, proyectos audiovisuales ligados a la naturaleza y la exploración, y una fuerte conexión con el legado cultural de su familia.

A sus 31 años, el madrileño representa una generación de profesionales multidisciplinares que entienden el arte como una experiencia global. Su carrera se mueve entre el cine documental, la producción audiovisual, el diseño y la divulgación cultural. Y todo ello con una estética muy cuidada, una mirada aventurera y una sensibilidad que bebe tanto del cine contemporáneo como de las expediciones clásicas. ¡Así es el cv profesional de Alvar de la Quadra-Salcedo, concursante de ‘Supervivientes’!

Los estudios de Alvar de la Quadra-Salcedo

Uno de los aspectos más interesantes del currículo de Alvar de la Quadra-Salcedo, es su sólida formación artística e internacional. Desde muy joven mostró interés por el diseño y el lenguaje visual, lo que le llevó a iniciar sus estudios de Diseño Gráfico en Australia. La experiencia australiana no solo amplió su formación académica, sino también su visión creativa.

Allí entró en contacto con nuevas corrientes visuales y una manera más experimental de entender el diseño contemporáneo. Esa etapa resultó fundamental para definir una sensibilidad artística que hoy sigue presente en sus proyectos audiovisuales y gráficos.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En 2018 regresó a Madrid con el objetivo de continuar ampliando su formación, esta vez orientada hacia el cine y la narrativa audiovisual. Fue entonces cuando decidió especializarse en Dirección de Cine, estudios que completó con un grado en la University of South Wales.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La formación cinematográfica le permitió profundizar en aspectos como la dirección, la edición, la producción y el lenguaje narrativo. Desde entonces ha trabajado en diferentes ámbitos del audiovisual, desarrollando proyectos como diseñador gráfico, productor, editor y director.

Un perfil creativo marcado por la aventura

Hablar del currículo profesional de Alvar es hablar de un creador moderno que ha encontrado en la imagen una forma de interpretar el mundo. Su perfil profesional no responde al esquema tradicional de una sola ocupación, sino al de un artista visual capaz de adaptarse a múltiples formatos y disciplinas.

Diseñador gráfico, ilustrador y productor audiovisual, el superviviente ha ido construyendo una carrera ligada a la creatividad desde una perspectiva muy personal. Sus proyectos muestran una clara fascinación por la naturaleza, la aventura, los viajes y el patrimonio cultural, elementos que han terminado convirtiéndose en el sello más reconocible de su trabajo.

Esa conexión con el universo de las expediciones iberoamericanas y el espíritu aventurero ha influido profundamente en su manera de entender el audiovisual. Sus trabajos suelen estar impregnados de paisajes naturales, referencias históricas y una estética cinematográfica muy vinculada al viaje y la exploración.

Director de cine, productor y creador audiovisual

Su formación en Dirección de Cine le abrió las puertas de una industria en la que ha trabajado como director, productor, editor, ilustrador y fotógrafo en numerosas producciones relacionadas con los entornos naturales y la exploración. Su mirada cinematográfica destaca especialmente por la capacidad de convertir los paisajes y las historias culturales en experiencias visuales llenas de sensibilidad estética. En sus proyectos suele existir una conexión muy marcada entre el ser humano y la naturaleza, así como una fascinación constante por el viaje entendido como aprendizaje.

Dentro de ese universo creativo cobra especial relevancia el colectivo audiovisual FL!NT F!LM, que cofundó en 2018. A través de esta plataforma ha participado en diferentes proyectos audiovisuales y documentales donde la aventura, la sostenibilidad y la narrativa visual tienen un papel protagonista. Como productor audiovisual ha trabajado en piezas documentales, contenidos culturales y proyectos creativos que combinan estética contemporánea y vocación divulgativa. También ha desarrollado trabajos vinculados a la fotografía y la edición, dos disciplinas fundamentales dentro de su perfil profesional.

Su experiencia como ilustrador y diseñador gráfico aporta además una identidad visual muy reconocible a sus producciones. Cada proyecto refleja una sensibilidad artística cuidada al detalle, donde la composición, el color y el ritmo narrativo adquieren gran importancia.

Un divulgador del patrimonio histórico y cultural

Uno de los aspectos más singulares del currículo profesional de Alvar de la Quadra-Salcedo es su compromiso con la divulgación histórica y cultural. Antes de poner rumbo a Honduras para participar en Supervivientes, Alvar presentó uno de los proyectos más personales y significativos de su carrera, el documental sobre Miguel de la Quadra-Salcedo.

La obra, presentada en septiembre de 2025 bajo el título “Miguel de la Quadra-Salcedo: un expedicionario científico ilustrado en América”, supuso una mirada íntima y cultural sobre la figura del célebre aventurero fallecido en 2016. A través de este documental, el nieto del aventurero quiso reivindicar el papel de su familia en las aportaciones científicas de distintas expediciones históricas, así como recuperar el legado intelectual y humano de su abuelo. El proyecto refleja perfectamente las claves de su identidad profesional, cine documental, divulgación histórica, sensibilidad visual y pasión por la aventura.