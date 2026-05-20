Lorena Romera 20 MAY 2026 - 11:43h.

La influencer ha abierto las puertas de la cocina de su nueva casa, escogida casi en su totalidad por la concursante de 'Supervivientes'

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Dulceida ha abierto las puertas de su nueva casa para mostrar una de sus estancias favoritas: la cocina. La influencer ha desvelado que fue Alba Paul, que continúa participando en 'Supervivientes', la que escogió gran parte de los detalles porque "le hacía mucha ilusión", y ella no podría estar más feliz y satisfecha con el resultado. "Es de lo más bonito de la casa", ha celebrado la creadora de contenido, que ha mostrado todos los rincones de este espacio en el que mezclan el negro de los muebles, la madera y la piedra, con los detalles más curiosos.

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Tal y como ha explicado la propia Aida Domènech, se trata de una cocina "personalizada 100%" por ellas mismas, un espacio que equilibra a la perfección la funcionalidad con una estética vanguardista, jugando con los contrastes y las texturas. La gran protagonista es la isla central, revestida de una piedra sinterizada, en acabado de mármol, en tonos crema y gris claro, con un veteado sutil y elegantísimo.

Esta isla no solo actúa como centro neurálgico de la estancia -al albergar también una placa de inducción de última generación-, sino que se extiende visualmente hacia la zona de de descanso, situada al fondo, creando una armonía perfecta. Con una mesa de madera, aquí la pareja puede disfrutar de desayunos o comidas en familia. Además, se trata de un espacio de lo más acogedor gracias al gran ventanal del fondo.

Para los muebles han apostado por un negro mate sin tiradores, aportando esa dosis de sobriedad y modernidad a la estancia. Eso sí, para romper con la frialdad del revestimiento gris del fondo, en la parte superior han incorporado varios armarios de madera que llegan hasta el techo, ofreciendo ese punto de calidez.

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Siguiendo las reglas del estilo minimalista, Dulceida y Alba Paul han optado por el orden y la limpieza visual. A excepción de la balda de madera que han situado justo encima de la encimera. La pareja ha utilizado este estante como el escaparate perfecto para esos detalles más personales, que marcan la diferencia de su decoración: desde un cuadro familiar presidiendo la estancia, en una foto en la que aparecen junto a su hija, pasando por varios libros de cocina, velas aromáticas, flores secas, jarrones de cerámica y hasta un premio, el que recibieron de manera conjunta de la mano de Cosmpolitan en la categoría 'Valentía'.