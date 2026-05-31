Lidia González 31 MAY 2026 - 09:30h.

El exparticipante de ‘Casados a primera vista’ reacciona al descubrir que está siendo grabado por Laura Ulldemolins

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Laura Ulldemolins tenía muy claro que quería dar el paso de contar todo lo que está viviendo a nivel sentimental, pero no estaba del todo segura de si la otra parte estaba de acuerdo. Por ello, después de abrir las puertas de su nueva casa en Sevilla, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ le hace una cámara oculta a Borja para descubrir si quiere hacer pública su relación. La catalana estaba muy preocupada por el resultado de este experimento y lo ha compartido todo a través de su canal de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas lo que tiene que decir, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Espero que no se enfade, es para que veáis cómo es”, explica la creadora de contenido antes de situar la cámara en un lugar estratégico para que el sevillano no sepa que está siendo grabado. Los influencers, que se han pronunciado sobre su conflicto con Luciana, mantienen esta importante conversación en la oficina de Borja y le plantea la gran pregunta. El que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ se abre en canal con Laura Ulldemolins y reacciona al saber que todo ha quedado grabado.

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Todos los detalles sobre su relación

Después de esta cámara oculta, Laura Ulldemolins y Borja han tomado la decisión de sentarse frente a las cámaras de mtmad para gritar su amor a los cuatro vientos. Los que fueran participantes de ‘Casados a primera vista’ cuentan todos los detalles de su relación y se sinceran sobre todo lo que han vivido estas últimas semanas. Los influencers hablan del dulce momento sentimental que están viviendo y lo cuentan todo.

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Borja se sincera sobre sus planes de vivir con Laura Ulldemolins

La pareja no ha tenido ningún problema en admitir que están viviendo todo con mucha intensidad y que las cosas están pasando muy rápido entre ellos; tanto es así, que han dado un paso más y han empezado a hablar sobre su futuro juntos. Borja se sincera sobre sus planes de vivir con Laura Ulldemolins y hace una reveladora confesión: “Estoy cansado de perder tiempo”.