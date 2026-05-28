Lidia González 28 MAY 2026 - 09:00h.

El exparticipante de ‘Casados a primera vista’ rompe su silencio para opinar sobre la relación de Laura Ulldemolins y Borja

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Lorenzo Romero ha querido romper su silencio frente a las cámaras de mtmad para comentar los últimos acontecimientos que han surgido. El que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ reacciona a la relación de Laura Ulldemolins y Borja. Los influencers contaban todos los detalles sobre su incipiente romance y el sevillano no ha dudado en conceder sus primeras palabras al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que piensa, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“No se lo cree nadie”, comienza anunciando el creador de contenido. El influencer, que ha contado lo que pasó realmente el día de su ruptura con la catalana, no ha tardado en hablar sobre la sorprendente noticia que involucra a su excompañero y a su expareja. Convencido de que todo se trata de “una pantomima”, el que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ asegura: “Se ve perfectamente quién es quién”.

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“Es más artificial que el césped que vende Borja”, afirma el creador de contenido al hablar de la relación de la catalana y el sevillano. Tras asegurar que, durante su noviazgo, él siempre intento formar “un equipo” con Laura Ulldemolins, se muestra muy sincero a la hora de opinar sobre los verdaderos tiempos en los que se habría producido este idilio: “Ahora queréis quedar bien”.

Laura Ulldemolins y Borja desvelan cuándo fue su primer beso

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Laura Ulldemolins y Borja son muy conscientes de las críticas que pueden recibir tras sacar a la luz su relación y no han dudado en aclarar algunos datos al respecto. Los que fueran participante de ‘Casados a primera vista’ desvelan cuándo fue su primer beso. Después de todas las especulaciones que se han hecho, los creadores de contenido cuentan todos los detalles sobre cómo se produjo su romance y se abren en canal como nunca. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!