La policía británica ha solicitado que posibles víctimas o testigos aporten información relacionada con el hermano del rey Carlos III para ayudar en la investigación

El expríncipe Andrés, investigado por conducta sexual inapropiada en Ascot: una mujer asegura que la utilizó "con fines sexuales"

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Pocos miembros de la familia real británica han acumulado tantas polémicas como Andrés de York. Apartado de la vida institucional tras el escándalo Epstein y convertido en una figura incómoda para la monarquía, el expríncipe vuelve a acaparar titulares por una nueva investigación relacionada con un presunto comportamiento sexual inapropiado durante Royal Ascot.

Los detectives de la Policía de Thames Valley reconocieron que están explorando "todas las líneas razonables de investigación", incluidas posibles agresiones sexuales y comportamientos inapropiados cometidos durante actos públicos y encuentros privados cuando el entonces príncipe trabajaba como enviado especial de Reino Unido para el comercio internacional.

Las autoridades hicieron saltar la voz de alarma para que posibles víctimas o testigos aporten información relacionada con delitos sexuales, corrupción, fraude o filtración de información confidencial.

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Las novedades de la investigación

Ahora, la principal novedad del caso es que una de las mujeres implicadas que ha aseverado ser víctima de dicho delito sexual trabajaba como camarera temporal en el recinto y prestaba servicio en zonas VIP durante el evento.

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Tal y como ha publicado 'Sunday Times', la mujer formaba parte del amplio dispositivo de personal contratado para atender a invitados y asistentes en los espacios exclusivos del recinto, incluidas las áreas VIP y el conocido Royal Enclosure, la zona reservada para miembros de la realeza e invitados de máximo nivel.

El supuesto incidente se habría producido durante la edición celebrada en el año del Jubileo de Oro de Isabel II, cuando numerosos miembros de la familia real acudieron a las carreras.

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Las autoridades no han aclarado cuándo tuvieron conocimiento de la denuncia ni si la supuesta víctima lo denunció en aquel momento o muchos años después.

Lo que sí ha trascendido es que el caso está siendo examinado dentro de una investigación que va mucho más allá de la conducta de Andrés, sino que gira en torno a un sinfín de irregularidades durante toda su etapa como representante comercial británico, papel que desempeñó desde 2001 hasta 2011.

La investigación se suma a una larga cadena de escándalos que han perseguido al segundo hijo de la fallecida reina Isabel II y que han acabado convirtiéndolo en la figura más problemática de la monarquía británica.

Las investigaciones contra el expríncipe Andrés

Cualquier noticia relacionada con Andrés termina inevitablemente conectando con el caso de Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense condenado por delitos sexuales que mantuvo una estrecha relación con el entonces duque de York durante años.

La mayor crisis para Andrés llegó cuando Virginia Giuffre aseguró que había mantenido relaciones sexuales con él cuando era menor de edad tras haber sido captada por la red de Epstein y Ghislaine Maxwell. Andrés negó siempre las acusaciones. Sin embargo, el asunto provocó un terremoto institucional sin precedentes dentro de la Casa Real.

Su famosa entrevista en la 'BBC' en 2019, en la que aseguró no recordar haber conocido a Giuffre pese a existir una foto de ambos juntos agravó todavía más la crisis.

Tras el escándalo perdió sus patronazgos reales y sus cargos militares honoríficos. También dejó de utilizar oficialmente el tratamiento de Alteza Real en actos públicos.

En los últimos años ha ido desapareciendo prácticamente de la vida institucional de la monarquía. Pero parecía que la situación se había calmado hasta el año pasado, tras la publicación de los llamados 'Epstein Files' en Estados Unidos.

En los documentos, se demostraría que el expríncipe habría compartido información confidencial con Epstein durante aquellos años. Además, una mujer aseguraba haber sido trasladada a Windsor en 2010 "con fines sexuales".

A finales de 2025, el rey Carlos III decidió retirarle sus títulos, obligándole incluso a abandonar su residencia y trasladarse a una nueva para mantenerlo, en la medida de lo posible, más alejado del círculo institucional.

El pasado febrero, el tío del príncipe Guillermo fue detenido e interrogado durante más de 11 horas bajo sospecha de conducta indebida durante su cargo público.

La policía también registró sus propiedades ubicadas tanto en Windsor como en Norfolk mientras buscaban documentos, mensajes o cualquier material que pudiera esclarecer la relación entre el antiguo miembro de la realeza y la red de contactos de Epstein.

Por el momento, no se han presentado cargos relacionados con el supuesto incidente de Ascot. La investigación sigue en fase de recopilación de pruebas y declaraciones.

La policía británica continúa analizando testimonios, documentos y posibles evidencias relacionadas tanto con la denuncia de la camarera como con otras acusaciones que forman parte de toda la investigación.