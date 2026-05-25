Las autoridades británicas también han hecho saltar la voz de alarma para que posibles víctimas o testigos aporten información relacionada

Todo lo que implica el arresto del expríncipe Andrés: bajo custodia, registro de sus casas y una posible cadena perpetua

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La investigación policial que rodea al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, ha dado un nuevo y explosivo giro. Las autoridades británicas han confirmado que el caso ya no se limita a posibles delitos relacionados con abuso de poder o mala conducta en cargo público, sino que también incluye acusacaciones de conducta sexual inapropiada.

Los hechos presuntamente estarían vinculados a varios episodios ocurridos durante los años en los que el exduque de York mantenía una estrecha relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. El caso, que ya había provocado un terremoto político y mediático en Reino Unido, se encuentra ahora en una fase mucho más delicada para Andrew Mountbatten-Windsor.

Los detalles de las nuevas acusaciones

La Policía de Thames Valley, cuerpo encargado de la investigación principal, ha reconocido públicamente que está explorando "todas las líneas razonables de investigación", incluidas posibles agresiones sexuales y comportamientos inapropiados cometidos durante actos públicos y encuentros privados.

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En un primer momento, la investigación se centraba en posibles delitos de corrupción y abuso de funciones públicas relacionados con el papel que Andrés desempeñó como enviado comercial británico entre 2001 y 2011. Según se conoció tras la publicación parcial de los llamados 'Epstein Files' en Estados Unidos, el expríncipe habría compartido información confidencial con Epstein durante aquellos años.

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Sin embargo, la policía británica comenzó a ampliar el foco después de recibir nuevos testimonios y denuncias relacionadas con supuestos comportamientos sexuales impropios.

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Una de las líneas de investigación más sensibles gira en torno a una mujer que asegura haber sido trasladada a Windsor en 2010 "con fines sexuales". Por aquel entonces, el entonces príncipe era enviado especial de Reino Unido para el comercio internacional.

Las autoridades han confirmado contactos con la representación legal de esa mujer y han asegurado que cualquier declaración será tratada "con sensibilidad, respeto y confidencialidad".

Además, el tabloide británico 'The Sunday Times' ha revelado que también se está analizandxo una denuncia sobre un supuesto comportamiento inapropiado ocurrido durante el prestigioso evento hípico Royal Ascot en 2002. Aunque la policía ha evitado entrar en detalles, sí ha reconocido que la investigación contempla posibles delitos sexuales además de las acusaciones de corrupción y mala conducta institucional.

Las autoridades también han hecho saltar la voz de alarma para que posibles víctimas o testigos aporten información relacionada con delitos sexuales, corrupción, fraude o filtración de información confidencial. Según fuentes policiales, el caso podría prolongarse durante meses o incluso años debido al volumen de documentación y a la cooperación internacional necesaria con Estados Unidos.

Su histórica detención

La situación alcanzó su punto más crítico el pasado febrero, cuando el tío del príncipe Guillermo fue detenido e interrogado durante más de 11 horas bajo sospecha de conducta indebida durante su cargo público.

La imagen del antiguo príncipe abandonando la comisaría en silencio dentro de un coche y visiblemente abatido dio la vuelta al mundo y se convirtió en uno de los momentos más históricos y polémicos para la familia real británica en décadas.

La policía también registró sus propiedades ubicadas tanto en Windsor como en Norfolk mientras buscaban documentos, mensajes o cualquier material que pudiera esclarecer la relación entre el antiguo miembro de la realeza y la red de contactos de Epstein.

Su vínculo con Jeffrey Epstein y la reacción de Buckingham

El nombre de Andrés lleva años ligado al escándalo Epstein. Su amistad con el financiero estadounidense, condenado por delitos sexuales, destruyó gran parte de su reputación pública y acabó apartándole de la vida institucional de la monarquía.

La famosa entrevista concedida a la 'BBC 'en 2019, donde intentó defender su relación con Epstein y negó las acusaciones de Virginia Giuffre, terminó convirtiéndose en un desastre mediático sin precedentes.

Aunque el hijo de la difunta reina Isabel II siempre ha negado cualquier conducta ilegal, la presión social y política nunca desapareció. En 2022 llegó a un acuerdo millonario extrajudicial con Giuffre sin admitir culpabilidad, pero el daño a la imagen de la Corona ya era irreversible.

Con el suicidio de Giuffre, la reapertura del caso a raíz de nuevos documentos estadounidenses y nuevas declaraciones, las sospechas volvieron a situar al hermano del rey en el centro de una tormenta judicial y mediática.

Mientras tanto, el Palacio de Buckingham mantiene oficialmente las distancias. Carlos III se pronunció públicamente para mostrar su apoyo institucional a la labor policial, y a finales de 2025 decidió retirarle sus títulos, obligándole incluso a abandonar su residencia y trasladarse a una nueva para mantenerlo, en la medida de lo posible, más alejado del círculo institucional.