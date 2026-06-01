Berto González 01 JUN 2026 - 09:00h.

La relación entre Óscar Ruiz y Andrea Gasca nació entre la pasión y la tentación en 'La isla de las tentaciones', pero acabó marcada por las mentiras

Analizamos la impactante evolución estética de Óscar Ruiz Mateos, soltero VIP en 'La isla de las tentaciones 10'

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Óscar Ruiz ha vuelto a convertirse en uno de los protagonistas de 'La isla de las tentaciones' gracias a su participación como soltero VIP en la décima edición del programa. Aunque el andaluz ya era un rostro conocido para los seguidores del reality, su historia más recordada sigue siendo la que vivió junto a Andrea Gasca durante la primera edición del formato.

Su relación comenzó en República Dominicana marcada por la atracción y la pasión, pero terminó convirtiéndose en una de las rupturas más comentadas por las desconfianzas, los reproches y las traiciones que acabaron separándolos definitivamente. Años después de aquella experiencia, la relación entre ambos continúa siendo inexistente y sus caminos parecen ir a contradirección.

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Así comenzó el amor: Andrea cayó en la tentación de Óscar

Andrea Gasca llegó a la primera edición de 'La isla de las tentaciones' junto a Ismael Nicolás, con quien mantenía una relación sentimental que había comenzado poco antes tras conocerse en 'First Dates'. Ambos decidieron participar en el reality para poner a prueba su amor, aunque desde los primeros días el concurso dio un giro inesperado para la joven. La aparición de Óscar Ruiz como uno de los solteros de Villa Montaña cambió completamente el rumbo de su experiencia dentro del programa.

La conexión entre Andrea y Óscar fue evidente desde sus primeras conversaciones. La complicidad entre ellos surgió rápidamente y provocó las primeras inseguridades de Ismael, que ya desde las primeras citas comenzó a sospechar que entre ambos podía nacer algo más que una amistad. Con el paso de los días, las dudas del participante terminaron confirmándose. Andrea empezó a acercarse cada vez más a Óscar y acabó cayendo en la tentación con varios besos que marcaron uno de los momentos más comentados de aquella edición.

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La intensidad entre ellos fue aumentando conforme avanzaba el reality. Andrea reconoció sentirse muy cómoda junto a él y admitió que el tentador conseguía despertarle sensaciones que no había experimentado en su relación con Ismael. Finalmente, la relación entre ambos dio un paso más y terminaron dejándose llevar completamente durante su convivencia en la villa, algo que terminó dinamitando la pareja oficial de la concursante.

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La hoguera final y el inicio de su relación fuera del reality

La hoguera final supuso el desenlace definitivo para Andrea e Ismael Nicolás. Después de semanas marcadas por las dudas y las infidelidades, la joven decidió poner fin a su relación sentimental y abandonar el programa junto a Óscar Ruiz. Durante aquel encuentro final, Andrea reconoció que ya no sentía lo mismo por su novio y explicó que junto al tentador había descubierto una conexión diferente y mucho más intensa.

Mientras Ismael abandonó el programa solo, Andrea decidió marcharse de la mano de Óscar para intentar construir una historia juntos fuera de República Dominicana. Ambos aseguraron que querían seguir conociéndose y comprobar si todo lo vivido dentro del reality podía funcionar también en la vida real. Durante los meses posteriores al programa continuaron viéndose y compartiendo tiempo juntos, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas por los seguidores del reality.

Sin embargo, la estabilidad entre ellos duró menos de lo esperado. Aunque públicamente parecían ilusionados, las inseguridades y los problemas comenzaron a aparecer muy pronto. La convivencia fuera de las cámaras no resultó tan sencilla como ambos imaginaban y las diferencias terminaron provocando las primeras discusiones de pareja que marcaron un antes y un después en la relación.

‘El debate final de las tentaciones’: la traición que lo cambió todo

El momento que marcó definitivamente la ruptura entre Andrea y Óscar llegó durante 'El debate final de las tentaciones'. En aquel programa, emitido después del final del reality, salieron a la luz varias informaciones que terminaron provocando un fuerte enfrentamiento entre ambos delante de las cámaras. Durante la entrevista, Ismael Nicolás confesó que había pasado tiempo junto a Andrea inmediatamente después de abandonar el programa, una versión que sorprendió completamente a Óscar porque no coincidía con lo que la joven le había contado hasta ese momento.

El tentador se sintió engañado al descubrir que Andrea había ocultado parte de la verdad sobre lo ocurrido tras la grabación del reality. La discusión entre ambos fue aumentando conforme avanzaba el programa. Andrea justificó parte de sus decisiones asegurando que se había sentido decepcionada por algunas actitudes de Óscar, especialmente después de que él decidiera marcharse con otros compañeros nada más salir de la isla.

Aun así, el andaluz dejó claro que el problema principal había sido la falta de sinceridad y aseguró sentirse profundamente dolido por haber descubierto toda la verdad meses después. Aquella conversación terminó con ambos dando por finalizada su relación sentimental de forma definitiva. Aunque intentaron mantener la calma, el enfrentamiento desmotró que la confianza entre ellos estaba completamente rota y que ya no existía posibilidad de reconciliación en la pareja.

Cómo se llevan actualmente tras varias coincidencias televisivas

Después de su ruptura, Óscar y Andrea volvieron a coincidir en distintos momentos relacionados con 'La isla de las tentaciones'. Ambos participaron posteriormente como tentadores en nuevas ediciones del programa y también compartieron espacio en 'La última tentación', aunque aquellas experiencias no sirvieron para acercar posturas. Con el paso del tiempo, cada uno ha seguido caminos completamente distintos.

Óscar ha continuado ligado al universo del reality como uno de los solteros más conocidos del formato, mientras Andrea ha mantenido un perfil diferente en redes sociales y se ha alejado de la televisión.

El andaluz llegó a asegurar públicamente que nunca pudo perdonar todo lo ocurrido durante su historia con Andrea y dejó claro que la desconfianza terminó destruyendo cualquier posibilidad de mantener una relación cordial. Actualmente, ambos ni siquiera se siguen en redes sociales, una señal más que vidente de que la relación entre ellos está completamente rota.