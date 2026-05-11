El soltero VIP de 'La isla de las tentaciones' luce un rostro más anguloso, marcado y con una imagen más adulta

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Hablar de Óscar Ruiz Mateos, tentador de 'LIDLT' es hablar de uno de los conquistadores más famosos de 'La isla de las tentaciones'. Saltó a la fama en la primera edición con Andrea Gasca y fue muy sonado su romance con Mayka Rivera. Ahora, tras su regreso a República Dominicana es uno de los tentadores vip y está siendo tendencia por su protagonismo y por su evidente transformación física.

De tentador delgado a físico musculado

Uno de los cambios más impactantes en la evolución de Óscar Ruiz Mateos, tentador de 'LIDLT' ha sido, sin duda, su transformación corporal. Si echamos la vista atrás a sus primeras apariciones en televisión, encontramos a un joven con un físico atractivo, sí, pero mucho más delgado y menos trabajado que el actual.

El punto de inflexión llegó en 2023. Fue entonces cuando el propio influencer compartió en redes sociales un antes y después que dejó a sus seguidores sin palabras. Había ganado 10 kilos en apenas cinco meses. Un cambio que no fue casual, ni mucho menos improvisado.

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Tras atravesar un periodo complicado marcado por el estrés y el impacto del COVID, el malagueño llegó a pesar apenas 78 kilos. Una cifra que distaba bastante de su peso ideal y que afectaba directamente a su imagen y, probablemente, también a su bienestar. Lejos de resignarse, decidió tomar el control. Su estrategia fue clara, disciplina, constancia y foco absoluto en el objetivo.

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Entrenamiento intensivo, alimentación estricta y el descanso adecuado fueron la clave de su evolución. El resultado fue una transformación calificada por muchos como "impactante". Donde antes había un cuerpo más estilizado, ahora encontramos una figura mucho más voluminosa, definida y atlética.

La naturalidad como bandera

En una industria donde los retoques estéticos son cada vez más habituales, especialmente entre rostros televisivos, el caso del influencer resulta particular. A diferencia de muchos de sus compañeros de reality, no ha destacado por someterse a procedimientos faciales evidentes ni ha hecho pública ninguna intervención estética significativa en el rostro. Su transformación, al menos de forma oficial, no gira en torno a rellenos, cirugías o cambios radicales en sus facciones.

El tentador de 'LIDLT' atribuye su cambio a factores como el entrenamiento, la alimentación y la madurez. Y, en gran medida, esto se refleja en su evolución real. Pero, aunque él no haya confirmado retoques, eso no ha impedido que surjan especulaciones.

Pelo, barba y cejas como clave del cambio

La evolución del malagueño no solo se explica por el músculo. También por cómo ha sabido trabajar su imagen facial a través de detalles aparentemente sutiles. Con el paso de los años, su estilo capilar ha evolucionado hacia cortes más pulidos y modernos. Peinados más estructurados que enmarcan mejor el rostro y aportan un aire más sofisticado.

Las cejas, más definidas y cuidadas, contribuyen a intensificar la mirada. Un pequeño ajuste que cambia por completo la expresión facial. La barba y el bigote son probablemente uno de los elementos más transformadores. La barba, bien perfilada, actúa como una herramienta de escultura facial. En el caso de Óscar, ayuda a reforzar la mandíbula y a dar mayor contundencia a sus rasgos.

La mandíbula: entre la genética y la especulación

Uno de los aspectos que más conversación ha generado en su regreso en 2026 ha sido su mandíbula. Comparando imágenes de sus primeras apariciones con las actuales, la diferencia es evidente, ahora luce mucho más definida, más cuadrada, más marcada.

Por un lado, está la explicación que el influencer defiende, la combinación de madurez (a sus 35 años), pérdida de grasa facial y desarrollo muscular. Factores que, efectivamente, pueden alterar notablemente la estructura visible del rostro. Pero por otro, están las especulaciones de sus seguidores. Muchos apuntan a la posibilidad de tratamientos estéticos como la marcación mandibular con ácido hialurónico.

Cuidado de la piel y detalles que marcan la diferencia

Otro de los aspectos que ha evolucionado de forma más sutil pero igualmente relevante es el cuidado de la piel. En sus apariciones más recientes, Óscar muestra un rostro más uniforme, luminoso y libre de imperfecciones. Esto podría deberse a una rutina de cuidado más completa o incluso a tratamientos estéticos no invasivos orientados a mantener la piel joven.

En la misma línea, su sonrisa también ha llamado la atención. Aunque siempre ha tenido una buena dentadura, en sus últimas imágenes se aprecia un blanco más uniforme e intenso, lo que sugiere la posibilidad de un tratamiento de blanqueamiento dental.