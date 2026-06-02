¿Qué pasa entre Claudia Bavel y Rob, hermano de Kim Kardashian? Claudia lo aclara, en exclusiva

Ana Carrillo 02 JUN 2026 - 18:47h.

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Alba Carrizo, colaboradora de 'En todas las salsas', ha descubierto que Rob Kardashian, hermano de Kourtney, Khloé y Kim Kardashian y Kendall y Kylie Jenner le ha estado dejado 'likes' y sigue en Instagram a Claudia Bavel, por lo que se ha puesto en contacto con la modelo para que le aclare qué hay entre ellos.

La exparticipante de 'Warrior Games' ha entrado en directo a 'En todas las salsas' para revelar que es cierto que el hijo de Kris Jenner la sigue en Instagram y le deja muchos 'me gustas' y para contar también si ella tiene intención de darle a 'follow back' y si se han intercambiado mensajes. ¡Dale al play!

Claudia Bavel habla de su relación con Bad Bunny

La modelo también ha abordado otro tema en su llamada a 'En todas las salsas', el de la relación que mantuvo en el pasado con Bad Bunny. Ha explicado que fue él quien se puso en contacto con ella allá por 2017 cuando el cantante todavía no era una estrella mundial y tenía una relación abierta y ella tenía "más seguidores que él en Twitter".

"Nuestro mejor encuentro fue en Ibiza", ha revelado la exparticipante de 'Warrior Games' y 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que ha confesado que el cantante de 'Baile inolvidable' está en su "top 3" y que actualmente no tiene contacto con él, aunque tienen amigos en común y le han invitado a disfrutar de uno de sus conciertos en España en su famosa 'casita'.

En 'En todas las salsas', Claudia Bavel ha desvelado el motivo por el que no ha querido ver el concierto del puertorriqueño desde la 'casita' en el que durante los últimos días hemos visto a otros rostros muy conocidos como Marta Ortega o Ester Expósito, ¡dale al play!