Ana Carrillo 02 JUN 2026 - 17:58h.

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Tras su ruptura con Lorenzo Romero, Laura Ulldemolins recibió el apoyo de un compañero de 'Casados a primera vista' con el que no había tenido una buena relación, Borja Rus. La catalana confesó su sorpresa por la ayuda que recibió del empresario y pocas semanas después anunciaron juntos en el canal de mtmad de ella, 'Con vista a', que habían empezado a conocerse. Una información que sorprendió a muchos fans del programa porque Laura era amiga de Luciana Tagmani, ex de Borja.

Como se puede ver en el vídeo que encabeza este artículo, Sergio Ojer ha desvelado en exclusiva en 'En todas las salsas' que ha podido hablar con Luciana y ha compartido la reacción de la enfermera a la relación de su ex con la que fuera su amiga: "Siente que es una traición para ella porque tanto Natalia como ella han sido amigas de Laura y han estado para ella en todas sus movidas con Lorenzo; por tanto, para ella es una decepción y todo este tema le duele mucho".

El colaborador ha revelado también que Luciana se ha mostrado reticente anteriormente a compartir su opinión sobre este tema por lo doloroso que es para ella y ha querido aclarar que cuando hizo un vídeo para mtmad donó parte del dinero que ganó a una ONG: "Por lo que todas esas acusaciones de que lo hace por fama o por dinero son falsas".

La opinión de Lorenzo Romero

Quien también se ha pronunciado sobre la relación de Laura y Borja ha sido el ex de la catalana, Lorenzo Romero, que en mtmad comentó que le parecía "una relación más artificial que el césped que vende Borja".

"Se veía venir que ellos dos estaban liados desde la Feria y lo han tenido que formalizar para no quedar mal, pero eso no se lo cree nadie, se sabe que estaban juntos desde que Luciana los vio durmiendo en la misma cama en la Feria", comentó Lorenzo en su vídeo.