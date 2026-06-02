Lidia González 02 JUN 2026 - 17:25h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’, muy contundentes, contestan a Mara tras hablar sobre su reconciliación

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Después de todas las especulaciones que se han generado a su alrededor y haberse mostrado en situaciones muy cariñosas, Sandra Barrios y Juanpi Vega se sientan en el programa de ‘En todas las salsas’ para actualizar todos los detalles. Después del acercamiento que han tenido en la Feria de Jerez, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ cargan contra Mara tras opinar sobre su relación. Con muchas ganas de decir todo lo que piensan, los influencers no se guardan nada y se sinceran. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity!

Ahora que está en un momento muy bonito con una nueva relación, la exnovia del que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ ha dejado un mensaje al programa en el que ha hablado claro sobre su reconciliación con la alicantina. Tras escucharlo, los protagonistas no han podido evitar mostrarse muy tajantes a la hora de decir lo que piensan acerca de sus palabras: “He aprendido a no fiarme de nadie”. Además, Juanpi Vega ha hecho una sorprendente confesión sobre su relación actual: “El novio que tiene ahora tiene cuernos”.

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“Se le olvidan las cosas”, asegura tajantemente la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. La creadora de contenido, que no se cree las palabras de Mara, le ha dedicado unas duras palabras y provoca la reacción de la presentadora del programa: “Me encanta lo expresivos que sois”. Por su parte, Juanpi aclara si ve posible una reconciliación con ella después de todo lo que ha pasado.

Los exparticipantes de ‘LIDLT’ lo cuentan todo sobre su relación: sus confesiones

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Sandra Barrios y Juanpi Vega no solo se sientan frente a las cámaras para contestar a las declaraciones que Mara ha dado en exclusiva para ‘En todas las salsas’, sino que han querido hablar del momento que atraviesan. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ lo cuentan todo sobre su relación y se sinceran con sus seguidores. Los influencers confiesan lo que nunca se han atrevido a decir y responden: ¿Su último beso? ¿Se han dicho ‘te quiero’? ¡Dale al play y descubre todas sus respuestas!