Raquel es una de las personas que, presuntamente, ayudaban a la conocida como 'Paris Hilton de UGT' a cobrar los cheques fraudulentos

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Inma Rivas ha logrado un testimonio revelador. Raquel es una de las personas que ayudó a Mayka Tomás López, más conocida como 'la Paris Hilton de UGT' y trabajadora del sindicato (e hija de Carmen López, ex diputada del PSOE, que se encuentra bajo investigación judicial acusada de un presunto desfalco de más de 4 millones de euros de los fondos del sindicato UGT Madrid.

Vacaciones a destinos exclusivos como las Maldivas, Dubái, Tanzania y safaris, costeando además los gastos de su familia y amigos, la adquisición de teléfonos móviles y relojes de alta gama de marcas de lujo o transferencias continuas de miles de euros y entrega de cheques a amigos y familiares se encuentran entre los hechos que están siendo investigados y de los que sabe, y mucho, la entrevistada de 'Vamos a ver'.

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Raquel fue una de las personas que, presuntamente y según sus palabras, ayudó a Mayka a desfalcar dinero del sindicato. Según su testimonio, Mayka se servía de ellas y de otras personas para cobrar los cheques fraudulentos a cambio de una suma de dinero: "Cada vez que yo cobraba un cheque Mayka me daba 200 euros, me hacía falta para vivir y comer, y acepté".

El modus operandi de Mayka y sus "ayudantes"

Raquel le ha contado con todo lujo de detalles a Inma Rivas la forma en la que tanto ella como otras personas ayudaban a la 'Paris Hilton de UGT' a cobrar cheques:

"Ella nos daba sobres con cheques a nombre de Manuela y a nombre mío, en el sobre venían dos o tres cheques, yo tenía que firmarlos por detrás y llevarlo a ventanilla. Me limitaba a firmarlos para que me diera los 200 euros. Ella me decía que eso dinero de subvenciones que los trabajadores no reclamaban y que si no se iba a perder. Hemos ido varias veces a buscar los cheques a la sede de UGT, al sótano, allí recogíamos los sobre, ella nos daba el pase para el aparcamiento".

Raquel le ha confesado a nuestra compañera Inma Rivas que tiene miedo a entrar en prisión, puesto que tanto ella como otras personas que ayudaban a Mayka están siendo investigadas.