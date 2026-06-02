Lorena Romera 02 JUN 2026 - 18:33h.

El exconcursante de 'GH VIP' rompe su silencio tras publicar imágenes ensangrentado tras una agresión

Las alarmantes imágenes de Hugo Castejón en una ambulancia: "Me han agredido"

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Continúa la preocupación por Hugo Castejón. Hace apenas unos días, el exconcursante 'GH VIP' hacía saltar todas las alarmas al compartir unas imágenes en las que aparecía ensangrentado y siendo atendido por una ambulancia, víctima de una presunta agresión. Tras el shock inicial y un tenso silencio, el ex de Marta Sánchez ha reaparecido en sus redes sociales con un nuevo testimonio que no ha dejado a nadie indiferente, pero que ha sembrado la duda sobre lo que realmente está ocurriendo.

En esta nueva publicación, volvemos a ver al televisivo en mitad de la noche y con visibles restos de sangre en el rostro: "Tengo el labio roto". Una secuencia que, hace unos días, terminaba con el exconcursante de 'GH VIP' siendo atendido por una ambulancia. En esta ocasión, le vemos caminando por la icónica Gran Vía de Madrid pronunciando una frase que ha descolocando a muchos: "Ahora sí".

Lo que parecía una denuncia pública tras un grave altercado ha empezado a dejar ciertas dudas para su legión de seguidores. Y es que, de fondo en el clip, se pueden escuchar el beat de una canción, lo que ha provocado que muchos sospechen si todo esto podría ser parte de una estrategia de promoción.

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Por si fuera poco, el que fuera novio de Marta Sánchez ha titulado el post con una frase de lo más reveladora: "Lo que viene... 5 de junio". Esta misteriosa fecha ha sido el detonante definitivo para que las redes sociales den casi por sentado que están ante la cuenta atrás para el lanzamiento de su próximo tema musical.

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"¿Deseando saber qué pasará el 5 de junio... será un nuevo tema?" o "¿Es una canción nueva o qué es?", se preguntan muchos de ellos con impaciencia. "Qué tensión, dios mío, estoy deseando saberlo ya" o "estoy muy intrigado, necesito saber más, ¿qué va a pasar?", comentan otros usuarios, completamente atrapados por esta narrativa.

Pero también los hay que se han tomado el contenido de forma más literal, preocupándose por el estado de salud del exconcursante de 'GH VIP'. "Es muy fuerte todo lo que ha pasado, pero más aún cómo te has levantado" o "espero que estés bien", le dicen sus seguidores. Por el momento, Hugo Castejón, no ha entrado en más detalles así que habrá que esperar a esa fecha marcada en el calendario para saber descubrir qué se esconde detrás de todas estas publicaciones.