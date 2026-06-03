Claudia Barraso 03 JUN 2026 - 17:59h.

Noah Schnnap acudió al concierto de Bad Bunny dejando claro lo fan que era del puertorriqueño llegando a salir en la gran pantalla

La polémica con 'La Casita' de Bad Bunny: quién se encarga de reclutar a las fans entre el público y su criticado método de selección

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La tercera jornada de los 10 conciertos que ofrecerá en total el cantante puertorriqueño Bad Bunny en Madrid, ha dado mucho de qué hablar, no solo por las críticas que está recibiendo la organización por los invitados que elige para ‘la casita’, sino por los que acudieron este martes.

Entre los rostros más conocidos se encontraban el futbolista Achraf Hakimi, quien pareció disfrutar de la fiesta en la capital a pesar de seguir teniendo una causa judicial pendiente en la justicia francesa, Marcelo, el exjugador del Real Madrid que asistió a la casita con su mujer Clarice Alves o la influencer Lola Lolita, junto con su hermana Sofía Surferss y su novio Alonso López.

Pero una de las caras que más ha sorprendido a todos los fans del cantante, es la del actor Noah Schnapp, uno de los protagonistas en la serie ‘Stranger Things’. Además, muchos vídeos suyos comenzaron a circular en redes sociales cuando los que se encontraban cerca de él le grabaron sin dar crédito de que el estadounidense haya viajado hasta España para poder ver al puertorriqueño.

La reacción de Noah Schnnap en la pantalla del concierto

Pero sí, Noah es muy fan de Bad Bunny y fue uno de los afortunados en poderle tener tan cerca que casi no se lo podía creer. En uno de los vídeos que grabó una usuaria, aparece el joven junto a una amiga suya subidos en la casita dejando pasar al cantante que se subió a cantar con ellos y su reacción no pasó desapercibida en redes sociales, sino que muchos fans le entendieron al ver que se quedó sin palabras, llegándose incluso a tapar la boca como signo de lo importante que era para él ese momento que acababa de vivir.

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No podían creerse que hayan tenido tan cerca a su ídolo, pero así estaban muchas personas con él. El actor ha publicado en sus redes sociales un vídeo en las historias de Instagram del escenario del Estadio Riyadh Air Metropolitano, donde ponía en pantalla el nombre del tour ‘Debí Tirar Más Fotos’. Y en esa misma pantalla también apareció él, demostrando a miles de personas lo mucho que quería a Bad Bunny: “¡Te amo!”, gritó en español cuando se dio cuenta de que las cámaras le estaban grabando.