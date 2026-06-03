El actor Nick Pasqual, de 'Cómo conocí a vuestra madre', condenado a entre 32 años y cadena perpetua por apuñalar a su expareja

Nick Pasqual fue declarado culpable a mediados del mes de mayo

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El actor Nick Pasqual, conocido por sus breves apariciones en series como la popular comedia 'Cómo conocí a vuestra madre', ha sido condenado a una pena de entre 32 años de prisión y cadena perpetua por el ataque que cometió contra su expareja, la maquilladora de Hollywood Allie Shehorn.

La sentencia pone fin a un proceso judicial que se inició tras los hechos ocurridos en mayo de 2024. Según quedó acreditado durante el juicio, Pasqual accedió de madrugada a la vivienda de Shehorn en Sunland, California, y la atacó con un arma blanca, causándole más de 20 heridas. Después de la agresión, abandonó el lugar e intentó escapar, aunque fue localizado y detenido días más tarde en un control fronterizo entre Estados Unidos y México, en Texas.

La víctima había denunciado previamente al actor

La víctima había denunciado previamente varios episodios de violencia y había solicitado una orden de alejamiento contra el actor pocos días antes del ataque. Entre las acusaciones figuraban presuntos episodios de estrangulamiento, agresiones físicas y otros comportamientos violentos.

Tras ser encontrada por un familiar en estado crítico, Shehorn fue trasladada de urgencia al hospital. Allí tuvo que someterse a complejas intervenciones quirúrgicas para tratar las graves lesiones sufridas en el cuello, los brazos y el abdomen. Además, permaneció varios días ingresada en la unidad de cuidados intensivos mientras luchaba por recuperarse.

La maquilladora relató el profundo impacto físico y emocional

Durante la audiencia de sentencia, la maquilladora relató el profundo impacto físico y emocional que le dejó la agresión. Recordó el miedo que sintió mientras permanecía herida en el suelo y aseguró que nunca imaginó que una persona en la que había depositado su confianza pudiera intentar acabar con su vida. Mientras, Pasqual expresó ante el tribunal su arrepentimiento y pidió disculpas por lo ocurrido. Sin embargo, el juez puso en duda la sinceridad de esas palabras al recordar una conversación telefónica grabada en la que, según la acusación, el actor se burló de las secuelas sufridas por la víctima.

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El caso concluyó con un veredicto de culpabilidad por varios delitos, entre ellos intento de asesinato, allanamiento de morada y otros cargos relacionados con la violencia ejercida contra su expareja. Tras conocerse la condena, la Fiscalía destacó la valentía de Shehorn por testificar durante el juicio y subrayó que su declaración fue determinante para que el responsable respondiera ante la justicia.