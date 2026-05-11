Celia Molina 11 MAY 2026 - 11:59h.

Dos años después de su detención, el actor Nick Pasqual ha sido declarado culpable de intento de asesinato a su exnovia

El actor conocerá su condena en firme el próximo 2 de junio de 2026, pudiéndose enfrentar a la cadena perpetua en California

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El 23 de mayo de 2024, el actor Nick Pasqual, que apareció como secundario en series de tanto éxito como 'Cómo conocí a vuestra madre', apuñaló hasta 20 veces a su exnovia, la maquilladora de Hollywood Allie Shehorn, en su domicilio de Sunland, California. La víctima se encontraba en su residencia cuando el actor apareció allí y la acuchilló, huyendo después de California, según informó entonces la fiscalía del condado de Los Ángeles.

Posteriormente, fue detenido en un puesto fronterizo de Sierra Blanca, Texas, cuando tenía la intención de huir a México para no enfrentarse a la justicia. Ahora, casi dos años después de aquella brutal agresión tras la que Allie Shehorn sobrevivió de milagro, un jurado ha declarado al actor culpable de intento de asesinato y de otros cargos como el de lesiones a la pareja, allanamiento de morada en primer grado y violación, según los documentos judiciales.

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Tras el ataque, la maquilladora fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia y pasó varios días en la unidad de cuidados intensivos. Antes del apuñalamiento, Shehorn había solicitado una orden de alejamiento contra Pasqual, en la que detallaba actos de "agresión sexual y física".

El actor podría enfrentarse a la cadena perpetua

Como pareja, Nick y Allie se conocieron en el rodaje de la película de Zack Snyder 'Rebel Moon'. Pasqual trabajaba como figurante y ya había hecho participaciones en series como 'Cómo conocí a vuestra madre' y 'Archive 8', mientras que ella era una conocida maquilladora de Hollywood, con títulos como 'Family Switch' y 'Babylon' en su hoja laboral.

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Durante el juicio, celebrado en San Fernando, California, la propia Allie, en cuyos brazos y cuello se aprecian todavía las cicatrices del violento ataque, relató una discusión con el actor que supuso la ruptura de su relación.

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También se dieron más detalles sobre el momento en el que su amiga, Christine White, la encontró tendida en el suelo y en un charco de sangre, "pidiéndole que se apretara la herida de la garganta para intentar contener la hemorragia". Fueron sus amigos también los que, después de la agresión, habilitaron un GoFundMe para ayudar a Allie a sufragar los gatos médicos que supondría su recuperación, publicando también varias imágenes del paso de la víctima por el hospital.

Tras escuchar tan duro relato, el jurado ha declarado a Pasqual culpable de todos los cargos. Así, el actor conocerá su condena en firme el próximo 2 de junio de 2026, pudiéndose enfrentar a una pena máxima de cadena perpetua en una prisión estatal.