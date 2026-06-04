La comunicadora ha reaparecido en un acto en el que ha actualizado cómo se encuentra su hijo y ha reflexionado sobre las enfermedades raras

Isabel Gemio, emocionada, habla del avance de la enfermedad de su hijo Gustavo: "Ya no puede cenar"

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Isabel Gemio ha vuelto a hablar con sinceridad sobre una de las realidades que ha marcado su vida durante las últimas décadas: la enfermedad de su hijo Gustavo.

La periodista, que desde hace años compagina su actividad profesional con una intensa labor de concienciación a través de la Fundación Isabel Gemio, reapareció este pasado miércoles en Madrid para amadrinar la presentación del libro de poesía 'La belleza y el dolor', un acto en el que ha actualizado cómo se encuentra actualmente su hijo y ha reflexionado sobre el impacto que tienen las enfermedades raras en las familias.

La comunicadora no pudo evitar emocionarse al referirse a Gustavo, de 28 años, que padece distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética y degenerativa que le fue diagnosticada cuando era apenas un bebé. Se trata de una patología que provoca una pérdida progresiva de la fuerza muscular y que afecta a funciones vitales como la movilidad, la respiración o la alimentación.

"Dentro de esta etapa está bien, porque esta enfermedad es degenerativa y entonces van pasando cosas. Hoy no está igual que estaba hace un mes", ha explicado.

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Más allá de los aspectos médicos, Gemio quiso poner el foco en la actitud con la que Gustavo convive desde hace años con la enfermedad. Visiblemente emocionada, ha señalado: "Estas son enfermedades que sufre toda la familia, no solo el que la sufre, ya que modifica el día a día absolutamente para todos".

Tal y como recoge Europa Press, la periodista también defendió la importancia de afrontar las dificultades. "No es instalarse en la queja. Yo creo que vivimos en un mundo en el que se queja demasiado. Y precisamente este colectivo, o los enfermos y las personas que yo conozco, no se quejan. Y tienen muchos motivos para quejarse".

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Fue entonces cuando habló directamente de su hijo, al que puso como ejemplo de resiliencia. "Gustavo no se queja. Yo nunca, en los años de vida que tiene, realmente quejarse no lo he oído nunca. Y ha pasado momentos difíciles. Y tiene días muy complicados. Y nunca se queja".

Para Isabel, esa actitud se ha convertido en una lección diaria para quienes le rodean. "Es una dosis de energía la que nos da. Y de ejemplo. Los demás, que podemos hacer muchas cosas, hagámoslas sin quejarnos y sin lamentar lo que nos ha pasado", ha sentenciado.

Las palabras de Isabel llegan apenas unos meses después de una de las confesiones más duras que ha realizado públicamente. Fue el pasado marzo, durante la cena conmemorativa del aniversario de su fundación, cuando reveló entre lágrimas que el estado de salud de Gustavo había empeorado.

Entonces explicó que su hijo necesita cada vez más horas de asistencia respiratoria mediante una máquina de oxígeno y que también ha comenzado a sufrir dificultades para tragar los alimentos con normalidad, una complicación frecuente en las fases más avanzadas de esta enfermedad.

Por ese motivo, Gustavo no pudo acompañar a su madre en esta nueva cita solidaria celebrada en la capital. Aun así, Isabel quiso compartir cómo afronta su hijo esta complicada etapa de su vida.