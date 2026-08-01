Cuánto hay que dejar de propina en un bar según una experta en protocolo

Marta Egea 01 AGO 2026 - 10:00h.

La cantidad de propina no debe depender de cómo sea el local, sino de la atención recibida por el personal, entendiéndola como un gesto de satisfacción y no como una imposición

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MadridLa propina es uno de esos pequeños gestos que generan más dudas. En España, la propina no funciona como en otros países, por lo que la respuesta no siempre está clara. ¿Hay que dejar siempre algo? ¿Cuánto hay que dejar? ¿Es suficiente con redondear? El protocolo puede ayudar a ordenar una costumbre que se encuentra entre la generosidad, la incomodidad y la presión social.

La experta en protocolo María José Gómez y Verdú, creadora de @protocoloyetiqueta.es, lo resume con una idea muy sencilla: la propina depende del servicio. Según explica, una referencia adecuada puede estar entre el 10% y el 15%, pero siempre debe ser un gesto voluntario. Si la atención ha sido excelente, el cliente puede dejar lo que considere. Si el servicio ha sido nefasto, no hay ninguna obligación de dejar propina.

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La propina no debe depender del estatus del local, sino de la experiencia recibida. Esta idea es importante, porque se suele asociar la propina con restaurantes caros, terrazas elegantes o locales de moda. Sin embargo, desde el punto de vista del protocolo, la propina no se deja porque el sitio sea lujoso, sino porque el servicio ha sido bueno. Un camarero atento en un bar de barrio puede merecer más reconocimiento que una atención fría en un local de moda.

En España, la propina no es obligatoria

Esto es lo primero que hay que recordar. No existe una norma que obligue al cliente a dejar un porcentaje fijo después de consumir en un bar o un restaurante. Es un gesto completamente voluntario.

La propia definición de propina ya contiene esa idea de gratificación: se trata de una cantidad extra que se entrega sobre el precio estipulado como muestra de satisfacción por un servicio. Es decir, no es parte de la cuenta ni tampoco debe ser una carga automática para el cliente. Se deja porque se quiere agradecer el trato, no porque se tenga miedo de quedar mal.

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Esto no quiere decir que la propina no sea apreciada. En hostelería, recibir una propina puede ser una muestra de reconocimiento al trabajo bien hecho, sobre todo cuando el servicio ha sido amable, rápido, profesional o especialmente cuidadoso.

La horquilla del 10% y 15%

La recomendación de esta experta sitúa la referencia entre un 10% y un 15% cuando se quiere dejar la propina correcta. Esta horquilla puede funcionar especialmente en restaurantes, comidas más completas, servicios atentos o situaciones en las que la experiencia ha sido claramente satisfactoria.

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En una cuenta de 30 euros, un 10% serían unos 3 euros; un 15%, 4,50 euros. No se trata de aplicar una calculadora con rigidez, sino de tener una orientación. El protocolo no pretende convertir la propina en una operación matemática, sino ayuda a evitar dos extremos: quedarse muy corto cuando el servicio ha sido muy bueno o dejar una cantidad desproporcionada por presión.

En bares, cafeterías o consumiciones pequeñas, la costumbre española ha sido tradicionalmente más flexible. Muchas personas redondean la cuenta, dejan unas monedas o no dejan propina cuando solamente se han tomado un café o una bebida rápida.

Cuando el servicio es malo, no hay que dejar nada

Una de las ideas más claras es que si el servicio ha sido malo, no hay que dejar propina. Parece algo evidente, pero muchas personas se sienten incómodas cuando llega el momento de pagar y terminan dejando algo aunque no estén satisfechas. Lo hacen por costumbre, por vergüenza o por evitar el gesto de marcharse sin más.

La propina no debe ser una obligación social vacía. Si el camarero ha sido desagradable, el servicio inadecuado, se ha ignorado al cliente o la experiencia ha sido mala sin ninguna explicación, no hay motivo para premiarla.

Eso sí, también conviene distinguir entre un mal servicio real y una situación puntual que puede que no dependa del camarero. Un local saturado, falta de personal, cocina lenta o problemas de organización que puedan afectar a la experiencia. El cliente, evidentemente, puede decidir no dejar propina, pero también puede valorar si la persona que le ha atendido ha hecho todo lo que estaba en su mano para que fuera una buena experiencia dentro de unas circunstancias complejas.

Si el servicio ha sido excelente, se puede dejar más

Nos podemos encontrar en el extremo contrario: el servicio ha sido especialmente bueno. En este caso, la propina puede superar cualquier referencia. Si está muy bien, se puede dejar lo que se quiera, la propina se convierte en un gesto de reconocimiento personal.

Un servicio excelente no quiere decir que simplemente la comida haya llegado rápido. Puede incluir una bienvenida amable, atención sin invadir, buena memoria con los detalles de la mesa, recomendaciones útiles, paciencia, resolución de problemas, trato cuidado con niños o personas mayores, rapidez al corregir algún error o capacidad para que el cliente se pueda sentir cómodo.

En esos casos, dejar una propina generosa no es ostentación, es agradecimiento. Algo que no tiene por qué depender del precio del local. En muchas ocasiones, el mejor servicio se obtiene en lugares sencillos, donde alguien se esfuerza de verdad por atender de la mejor manera posible.