Celia Molina Ibiza, 04 JUN 2026 - 12:54h.

Vivian Wilson, la hija transgénero del magnate Elon Musk, se ha molestado con un periodista en un evento de moda en Ibiza

Construir una ciudad en la luna, el nuevo reto de Elon Musk: el magnate quiere "asegurar el futuro de la civilización" en 10 años

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Vivian Wilson, la hija transgénero del magnate estadounidense Elon Musk, ha sido una de las mujeres famosas invitadas a un importante evento de moda que ha tenido lugar en la isla de Ibiza. Allí, como embajadora de la marca, contestó a los periodistas en la alfombra roja sin esperar que uno de ellos le iba a preguntar abiertamente por su padre, con quien no mantiene ninguna relación.

"¿Y tu padre qué, el mejor?", le preguntó el reportero, suponemos, en alusión a la cantidad de éxitos profesionales que Musk acumula como empresario. Pero, teniendo en cuenta que el magnate declaró a su hija como "muerta" cuando, a los 18 años, se cambió el nombre (antes se llamaba Xavier Alexander Musk) y se declaró oficialmente como una mujer transgénero, fue una pregunta que, claramente, le molestó.

"¿Perdón?", contestó Vivian, dándose la vuelta y marchándose sin decir nada más que: "OK". El vídeo del plantón se ha hecho viral en las últimas horas, dado la historia de desencuentros que han protagonizado la modelo y su padre.

Así fue la ruptura familiar de Vivien y Elon Musk

Sus problemas familiares comenzaron formalmente en 2022, cuando ella cumplió la mayoría de edad, cambió legalmente su nombre y apellido (adoptando el de su madre, Justine Wilson) y declaró ante un tribunal que "ya no deseaba estar relacionada con su padre biológico de ninguna manera".

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Vivian nació del proceso de fecundación in vitro que Elon Musk y Justine Wilson llevaron a cabo. El resultado fue el nacimiento de sus mellizos, Griffin y Xavier Alexander, ahora conocido éste último como Vivian. La modelo siempre ha dicho que sus padres eligieron el sexo de sus embriones, un privilegio por el que "pagaron", convencida de que su verdadero destino biológico era ser una mujer. Además, siempre ha definido a Musk como un "padre cruel" que la "presionaba" por sus rasgos femeninos.

Por su parte, Elon atribuyó la transición de su hija a un supuesto adoctrinamiento en la escuela progresista a la que asistía. Ha llegado a declarar textualmente que su hijo Xavier "está muerto, asesinado por el virus woke", argumentando que este conflicto fue el detonante que lo impulsó a involucrarse activamente en la política estadounidense (de Trump) y a comprar la red social X. De ahí, que la joven no haya querido contestar a la pregunta que le hizo el periodista en Ibiza y se diera la vuelta sin decir más.