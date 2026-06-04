Celia Molina 04 JUN 2026 - 07:15h.

Analizamos el origen de los nombres del fundador de Mango, sus hijos y su hermano, todos ellos provenientes del judaísmo

Paula Nata, mujer de Jonathan Andic, se cambia de nombre en medio de la investigación por homicidio de su marido

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En medio de la investigación por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, cuyo hijo mayor, Jonathan Andic, ha sido acusado de su homicidio, la mujer del imputado ha tenido un significativo gesto con su familia política. Pocos días después de que Jonathan fuera puesto en libertad provisional tras pagar su familia (en cuestión de 20 minutos) una fianza de un millón de euros, Paula Navarro, conocida en las redes sociales como Paula Nata, se convirtió al judaísmo, al provenir su marido de una familia judía.

Para quien no lo sepa, Isak Andic, nacido en Estambul (Turquía), creció en el seno de una familia sefardí, la rama del judaísmo descendiente de las comunidades judías que vivieron en la Península Ibérica (España y Portugal) hasta su expulsión a finales del siglo XV. Por ello, no solo Paula adoptó un nuevo nombre hebreo que, en principio, usará solo en la intimidad, sino que todos los miembros de la familia más directa del fundador de Mango (sus tres hijos y su hermano) poseen nombres de origen hebrero.

Isak, Jonathan, Sarah, Judith y Nathan son nombres hebreos

Tanto Isak, como Jonathan, Sarah, Judith y Nathan, como se llama el hermano del empresario fallecido quien, según la prensa, está haciendo de nexo entre toda la familia en estos momentos tan complicados, tiene nombres que aparecen en el Antiguo Testamento:

Isak (Isaac): Deriva del hebreo Yitzhak, que significa "el que reirá" o "hijo de la risa".

Jonathan: Proviene del hebreo Yehonatan, que significa "regalo de Dios".

Sarah (Sara): Su raíz hebrea significa "princesa" o "señora".

Judith: Nombre femenino derivado del hebreo Yehudit, que se traduce como "la judía" o "alabada".

Nathan: Proviene de Natan, que significa "don de Dios".

Aunque la comunidad judía no tiene obligación de religiosa de elegir nombres hebreos para sus hijos, sí es una costumbre muy arraigada. En ocasiones, como ha ocurrido con Paula Nata, se puede tener un nombre judío (que se usa en las bodas o en el Bar Mitzvá) y uno secular, con el que interactuar con el resto de la sociedad.

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¿Cómo va la investigación por homicidio?

En este momento, toda la familia se encuentra unida en torno a Jonathan, cuya defensa presentó un extenso texto de ocho puntos con el que pretenden demostrar su inocencia. Su principal argumento fue un vídeo en el que, a causa de la artrosis, Isak Andic sufrió una aparatosa caída en la entrada del Mutua Universal de Barcelona, que demostraría que pudo caer de forma accidental por el barranco de la montaña de Monserrat.

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La grabación está fechada unos meses antes de la muerte, que tuvo lugar el 14 de diciembre de 2024 en Barcelona. Y, además de este vídeo, también se presentaron una serie de conversaciones y mensajes de Whatsapp de 2022/2023 en los que padre e hijo se dedicaban hermosas palabras de cariño, para intentar demostrar que no tenían una mala relación.

Sin embargo, en las últimas horas, la jueza que lleva el caso ha pedido a los Mossos d'Esquadra que determinen "la existencia de una tercera persona que directa o indirectamente participara en los hechos", según un auto al que ha accedido El País. En concreto, hace mención a J. L., la terapeuta que atendió a la familia Andic y que, supuestamente, habría remado a favor de las pretensiones de Jonathan de recibir una "herencia en vida" de su padre.