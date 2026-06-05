Exclusiva | Primeras imágenes de Rosalía en España tras cancelar varios conciertos de su gira americana

Exclusiva | Primeras imágenes de la cantante Rosalía en España tras cancelar varios conciertos de su gira americana
'Vamos a ver' ha emitido en exclusiva las primeras imágenes de Rosalía tras cancelar sus conciertos
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Rosalía se ha visto obligada a posponer el inicio de la parte estadounidense de su 'LUX Tour' debido a una "emergencia familiar", según ha anunciado 'Live Nation' en un comunicado sin dar más detalles,
Aunque la artista ha explicando que espera reprogramarlos más adelante, ha tenido que cancelar las próximas fechas de Miami y Orlando, los días 4, 6 y 8 de junio.
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"A causa de una emergencia familiar, Rosalía debe posponer sus próximos conciertos en Miami el 4 y 6 de junio y Orlando el 8 de junio. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción. Mientras se estudia la reprogramación, por favor conserve sus entradas. Pronto ofreceremos más información. Gracias por su paciencia", anunciaba el comunicado.
Pocas horas después de que emitiese este comunicado, 'Vamos a ver' ha conseguido en exclusiva las primeras imágenes de la cantante en España.
Rosaría aterrizaba en el Aeropuerto Barcelona - El Prat este mismo jueves por la tarde
Directa desde Miami, Rosaría aterrizaba en el Aeropuerto Barcelona - El Prat este mismo jueves por la tarde. De negro riguroso, con el pelo suelto y un look muy cómodo, la cantante salía por la puerta del parking privado junto a su hermana.
En las imágenes, podemos verlas conversando y caminando con tranquilidad. La cantante ha viajado hasta Barcelona acompañada también por todo su equipo.