Christian Gálvez y Patricia Pardo afrontan con nervios y emoción las horas previas a su papel como presentadores del gran encuentro con el Papa León XIV en el Santiago Bernabéu

Patricia Pardo y Christian Gálvez presentarán el encuentro con el Papa: "Estamos bendecidos. Somos profundamente creyentes"

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Patricia Pardo, junto a su marido Christian Gálvez, han sido los elegidos para presentar el encuentro multitudinario con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu con motivo de la visita del Papa León XIV, el lunes 8 de junio.

Cada vez queda menos para la gran cita. Patricia Pardo ha conectado en directo desde 'Vamos a ver' con Christian Gálvez, a quien, tal y como ella misma ha contado, ha enviado a hacer unos recados. Christian ha explicado desde dónde hablaba: “Estoy a escasos metros del Santiago Bernabéu, donde tú y yo tenemos una importante labor este próximo lunes. Como conozco toda la indumentaria y la simbología en honor al escudo papal de León XIV, me he acercado al Colegio San Agustín para ver si tienen algo que nos puedan prestar”.

Por su parte, Patricia Pardo ha explicado al prior del Colegio San Agustín por qué ha enviado a su marido a visitarle: “Queremos que nuestro atuendo sea también un gesto hacia el Papa León XIV. Nos gustaría llevar algún detalle significativo que represente a la familia agustiniana, y por eso he mandado a mi marido, deprisa y corriendo, para ver si nos pueden prestar algún objeto y así hacerle un guiño al Papa. Estamos nerviosos, abrumados”.

El prior del Colegio San Agustín no ha dudado en asegurarles que podrán contar con algún detalle por parte de los agustinos para ese guiño al Papa. Además, ha aprovechado para darles un consejo de cara al lunes: “Id naturales, como sois los dos: buenas personas, buenos presentadores, dos estupendos seres humanos que se presentan ante una multitud presente y otra aún mayor al otro lado de las cámaras”.

Marisa Martín-Blázquez: "Bad Bunny ha invitado al Papa a un concierto y él a una misa"

Además, de la visita del Papa a Madrid, estos días la capital acoge otro gran acontecimiento que está congregando a miles de personas: los ocho conciertos de Bad Bunny. En este contexto, Marisa Martín-Blázquez ha revelado una curiosa anécdota sobre el artista puertorriqueño y el Pontífice: "Bad Bunny invitó al Papa León XIV a uno de sus conciertos, pero él declinó la propuesta. A cambio, le invitó a asistir a la misa del domingo y le ofreció un lugar de honor. Sin embargo, el Papa le explicó que tenía numerosos compromisos en su agenda"