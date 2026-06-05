Lara Guerra 05 JUN 2026 - 23:04h.

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Fani Carbajo y su novio Fran Benito se daban el 'sí, quiero' hace tan solo una semana, una ceremonia idílica donde la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha celebrado la unión con el "amor de su vida". Ahora se sienta en 'De viernes' para rememorar el mejor día de su vida; sin embargo, su expareja también está en plató para reencontrarse con ella.

Una celebración por todo lo alto que culminaba con un gran banquete en la que todos los los invitados han disfrutado de un agradable momento de baile. En las imágenes también hemos podido ver la emoción y "tranquilidad" de Carbajo, especialmente por la persona con la que va a compartir el resto de su vida "Me caso enamorada con el hombre de mi vida", dejaba claro.

Fani Carbajo: "Los que no pudieron venir me avisaron"

Con el visionado de las imágenes, la sonrisa de Fani era imposible de disimular y con ello llegaban las preguntas de los colaboradores. Antonio Rossi comenzaba por los invitados y sobre aquellos que finalmente no acudieron, a lo que la mujer de Benito explica: "Todo el mundo que no ha venido me avisaron de que no podían venir por sus cosas y yo no he invitado a nadie para rellenar. Es más, creo que no soy la única novia del mundo a la que le fallan invitados"