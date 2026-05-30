Antía Troncoso 30 MAY 2026 - 02:12h.

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Adara Molinero visita el plató de '¡De viernes!' en uno de los momentos más dulce de su vida. No obstante, a su misma vez, la que fuera ganadora de 'GH VIP 7' tiene un gran dolor por un complicado revés que está atravesando en estos momentos, relacionado con su deseo de volver a ser madre con su actual pareja, Vicente Romero.

Tras una larga temporada sin pisar un plató de televisión, Adara concede una entrevista para el programa de Bea Archidona y Santi Acosta en la que habla, sin filtros, sobre el complicado momento que está viviendo y que está empañando el que es, sin duda, uno de los mejores momentos de su vida: "Queremos tener un bebé, pero hay algunas pruebas que no han salido del todo bien", ha dicho con lágrimas en los ojos.

Adara Molinero: "Nos vamos a someter a un tratamiento de fertilidad"

Adara Molinero se sincera sobre las dificultades para ampliar la familia con Vicente: "Queríamos ser padre los dos, empezamos a intentarlo, con los test de ovulación unos días antes y nada. Entonces, empezaban a ser palos. Dijimos 'vamos a ver si hay algo que no está yendo bien' y fuimos una clínica de fertilidad".

La influencer cuenta que existen problemas de incompatibilidad entre Vicente y ella, motivo por el cual no podrá tener un embarazo natural: "Seguiríamos con el proceso de fecundación 'in vitro'", ha explicado, Adara, quien asegura que tener un hijo con Vicente para ella sería "cumplir un sueño": "Por fin he encontrado a la persona que cuadra conmigo totalmente y es algo que deseamos muchísimo".

Adara afirma que, tanto para ella como para Vicente, este obstáculo les ha afectado mucho, aunque, la pareja está trabajando porque esto no les afecte en su noviazgo: "Sobre todo, lo que hemos hablado es que todo este proceso no nos lleve a nosotros por delante como relación, hay que tener mucha paciencia".

El novio de Adara la sorprende en el plató

Vicente Romero, su apoyo incondicional, ha querido estar presente en esta noche tan complicada para su pareja, a la que a sorprendido en plena entrevista. Al verlo, la famosa se ha fundido en un bonito abrazo con él. Asimismo, Vicente ha explicado cómo está viviendo el este momento:

"Intentamos mutuamente animarnos y ser muy positivos. No está perdido todo, pero hay una piedrita en el camino". Lo cierto es que la pareja está completamente enamorada y no han dudado en dedicarse unas románticas palabras. "He encontrado a la persona con la que quiero hacer mi familia", ha dicho Vicente, después de que Adara asegurase que quiere un hijo con él porque es su primera relación sana.