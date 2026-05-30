Antía Troncoso 30 MAY 2026 - 01:02h.

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Ajla Etemovic ha protagonizado el 'Scoop' de esta semana en '¡De viernes!' después del anuncio de su ruptura con Jota Peletiro. Una sincera entrevista en la que la modelo ha destapado el infierno en sus dos años de relación con el exfutbolista. Entre otros detalles, Ajla ha desvelado el motivo de la ruptura: las infidelidades del exmarido de Jessica Bueno

Hace escasos días, Ajla Etemovic confirmaba su ruptura con Jota Peleteiro y lanzaba un duro comunicado lleno de dardos hacia él con frases como: "Solo sabe hacer hijos y dejar que las madres los cuiden". Esta noche, conocemos, en exclusiva, todos los detalles al respecto ¿Hubieron terceras personas? ¡No te lo pierdas!

Las infidelidades de Jota: la razón de su ruptura con Ajla

La modelo ha confirmado en este programa los rumores de infidelidad de Jota Peleteiro: "En un matrimonio hay cosas que no pueden pasar. Han salido las noticias de que había terceras personas en nuestra relación, estas son las faltas de respeto a las que me refiero". Sobre estas deslealtades, Ajla ha contado:

"No le he visto con otra persona pero he visto cosas en su teléfono que demuestran que tenía otra relación extramatrimonial", ha asegurado. Asimismo, la modelo ha hablado sobre las pruebas que encontró al respecto: "Eran mensajes terribles sobre nuestra relación. Yo estaba intentando salvar la pareja y he tenido que leer mensajes en los que decía que quería dejarme, riéndose de mí, planeando divorciarse de mí y teniendo conversaciones sexuales mientras yo estaba en casa cuidando de Malik y apoyándole".

Del mismo modo, Ajla ha asegurado que ha habido más de una infidelidad: "Que yo sepa han sido dos. Con la primera no flirteaba tanto por eso lo perdoné y le di otra oportunidad". Muy decepcionada y dolida, la modelo ha declarado: "¿Te ríes de mí mientras entierro a mi padre? Precisamente él, que estuvo en el entierro llorando y prometiendo a mi padre muerto que iba cuidarme".