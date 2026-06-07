Fiesta 07 JUN 2026 - 18:55h.

La hija del torero Martín Pareja-Obregón visita 'Fiesta' para contar con todo detalle los últimos episodios vividos con su madre Judith

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Alejandra Pareja-Obregón visita de nuevo 'Fiesta'. La hija del torero Martín Pareja-Obregón cuya paternidad fue reconocida en el año 2009 tras una larga batalla legal, se sienta de nuevo en el plató del programa de Emma García para hablar por primera vez públicamente del infierno que asegura haber vivido junto a su madre.

Pese a que durante los primeros años de vida de Alejandra ella y su madre, Judith Rey, estuvieron unidas, lo cierto es que con los años la situación entre ellas comenzó a complicarse hasta el punto de que la madre llegó a plantearse demandar a la hija. Así lo contaba la propia Judith hace unos meses en 'Fiesta':

"Ha dicho cosas muy fuertes. Estoy en ello porque es la manera de que ella no sobrepase unos límites que no corresponden. Es duro, pero lo tengo que hacer. Quiero que se retracte (...) Me han aconsejado que no hable con ella. Hay una herida y esa herida se tiene que cerrar (...) Es lo que más quiero en el mundo, pero tiene que saber que su madre está en un procedimiento de cura y para yo estar bien, ella tiene que estar bien, pero no quiere decir que no la quiera".

Ahora es Alejandra Pareja-Obregón quien se sienta en el programa del fin de semana para contar por primera vez públicamente los episodios que ha vivido durante años junto a su madre mostrando unas dolorosas imágenes en las que se ve cómo la chica suplica a su madre que le deje entrar en casa a dormir. Así ha contado Alejandra lo sucedido en el plató de 'Fiesta':

"Yo ya no vivo con mi madre desde octubre, mi madre me ha echado de casa varias veces, a ella le da la vena de que no quiere ser madre y me dice que me vaya, que no quiere estar conmigo".

Alejandra ha relatado cómo una madrugada, cuando regresaba de un cumpleaños de un familiar, su madre le impidió entrar en la casa que hasta ese momento compartían. Al parecer, cuando Alejandra regresa desde la fiesta se encuentra con la puerta de casa cerrada y con su madre dentro que, pese a que escucha sus súplicas, no abre la puerta.

Alejandra llama entonces a la policía y los agentes le dicen que no pueden hacer nada por ayudarla, que no pueden entrar en una casa en la que aparentemente no hay nadie. Alejandra después de este episodio se esconde tras un coche y espera a que su madre salga, cuando Judith sale a hacer la compra es Alejandra la que entra en la vivienda y echa la llave por dentro para que su madre no pueda entrar.

La versión de Judith, en pleno directo

Kike Calleja se ha puesto en contacto con Judith, la madre de Alejandra. Según el colaborador, Judith ha seguido cada minuto de la entrevista de su hija y tiene una reacción muy clara:

"Tu madre dice que no estás contando toda la historia. Ella me cuenta que llevas un estilo de vida muy alto y que es una decisión que toma ella para que tú abras los ojos y espabiles".