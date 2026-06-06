Fiesta 06 JUN 2026 - 18:00h.

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El próximo lunes 8 de junio será sin duda un día muy especial para Patricia Pardo y Christian Gálvez. La pareja de presentadores será la encargada de conducir el gran encuentro del Papa León XIV con la comunidad diocesana de Madrid, un acto histórico que se celebrará en el Estadio Santiago Bernabéu ante cerca de 80.000 fieles.

Tanto Patricia Pardo como Christian Gálvez han manifestado públicamente su gran devoción cristiana y por eso han expresado felices lo ilusionados que se sienten de cara a este proyecto profesional tan importante.

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La pareja, que atraviesa por un dulce momento en lo personal y también en lo profesional, ha visitado el plató de 'Fiesta' para compartir con Emma García y con la audiencia del fin de semana sus impresiones de cara al día que nunca olvidarán.

Así descubrieron que eran los elegidos para presentar

Patricia Pardo y Christian Gálvez le han contado muy emocionados a Emma García la forma en la que se enteraron de que habían sido los escogidos por la comunidad diocesana para presentar el acto papal. La pareja se encontraba de vacaciones en Venecia junto a sus hijos y la madre de la presentadora cuando Christian recibió la llamada más especial. Así lo cuenta Patricia Pardo:

"Estábamos de viaje en Venecia en Semana Santa, de pronto empieza un misa y después de la misa comienza una ofrenda floral. Chris nos esperaba fuera con el niño dando una vuelta, y cuando me acerco a él me dice que le acababan de llamar para que presentáramos el evento del Papa, yo pensaba que me estaba vacilando por haber estado más de una hora en la iglesia. Yo no me lo creía, no podía comprender lo que nos estaba pasando".

Para Christian, recibir una llamada de un sacerdote en la que le pedía que, junto a su mujer, presentase el evento fue algo completamente increíble:

"Yo cuando recibo la llamada del sacerdote le digo 'padre, estás de coña', pero él me dijo que teníamos que ser nosotros dos porque éramos ejemplo de familia, de mamá y papá. Yo no me lo creía, íbamos a poder tocar al santo padre".

Patricia Pardo, "preocupada" por el pasado de ambos

Patricia Pardo se ha sincerado con la presentadora de 'Fiesta'. Pese a que la propuesta que ambos recibieron fue algo tremendamente especial, lo cierto es que no tardaron en surgirle los miedos cuando asimiló la propuesta:

"Yo estaba muy nerviosa, necesitaba saber que ellos eran conscientes de que somos dos personas separadas, les dije que no éramos precisamente San José y la Virgen María, pero mi sorpresa fue cuando ellos ya sabían quiénes éramos y no era ningún problema. Yo no soy ninguna beata impostada, por eso me hace tan feliz que nos hayan elegido, porque aún sabiendo toda la historia que tenemos detrás nos han escogido".

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