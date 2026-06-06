Fiesta 06 JUN 2026 - 20:35h.

Marisa Martín Blázquez ha acudido a la firma de libros de Mar Flores y ha vivido un desagradable incidente con una persona de la editorial de la escritora

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La Feria del Libro de Madrid está dando mucho de sí. Si el pasado fin de semana era Pipi Estrada quien protagonizada un momento surrealista con Alejandra Rubio y su madre Terelu Campos, ahora es nuestra compañera Marisa Martín Blázquez quien se ha convertido en el centro de un desagradable momento.

Marisa acudió a la firma de libros de Mar Flores en una de las casetas con la intención de hacerle algunas preguntas a la modelo y también con la idea de que le firmara su libro. Lo que parecía ser, a priori, una tarea sencilla se convertía rápidamente en un desagradable incidente que la propia Marisa ha relatado en 'Fiesta':

"Ha sido todo una cosa muy rara. Hemos llegado Luismi el cámara y yo la Feria y nos hemos encontrado con algo muy desagradable. Justo cuando estábamos preparando la entrevista nos han preguntado si teníamos acreditación, no sabía yo que para la firma de un libro en la Feria fuese necesaria una acreditación. Yo les he pedido que por favor me dejasen hablar con Mar Flores y me han dicho que no, que como lectora sí, pero que con cámara no".

Marisa explica cómo se ha sentido con lo sucedido

Marisa ha explicado entonces que cuando le ha contado a Mar Flores (sin cámara) lo que estaba sucediendo, la modelo se ha sentido desbordada:

"En ese momento ha llegado una persona de la editorial y, con muy malas maneras, me ha intentado echar de allí, ha habido un momento de bastante tensión durante el que yo no estaba entendiendo nada".

En las imágenes, que 'Fiesta' ha mostrado en exclusiva, se aprecia cómo una persona del equipo editorial intenta sacar del lugar de muy malas maneras a la reportera: "Esto es una firma, no es una entrevista, no es nada televisivo, con vosotros no hemos cerrado ninguna entrevista, llegáis los de Telecinco aquí avasallando".