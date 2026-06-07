Fiesta 07 JUN 2026 - 19:44h.

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Suso y Marieta protagonizan un romántico momentazo en el plató de 'Fiesta' a menos de un mes de su boda. La pareja visita el programa de Emma García para hablar sobre cómo se encuentran ahora que la cuenta atrás de su enlace matrimonial está apunto de terminar. Sin pelos en la lengua, ambos confiesan si han tenido alguna discusión por los preparativos de su boda. Además, ella termina rompiéndose tras una sincera declaración de amor de su prometido.

Pese a que en su última visita al programa de Emma García, la pareja aseguró que los preparativos de la boda no había causado ningún tipo de disputa entre ellos, ahora que la gran fecha se acerca esto parece haber cambiado. "Estamos discutiendo todo lo que no habíamos discutido", asegura Marieta. "Es mucha presión, son muchos nervios, quieres tenerlo todo bajo control y yo soy una persona muy perfeccionista, y eso al final crea tensión", añade.

La romántica declaración de Suso a Marieta

No obstante, la pareja, que ha recordado en el programa los inicios de su noviazgo, se muestra completamente enamorada y esperan con ansias el momento de su boda. Es más, en un momento dado, Emma García le ha pedido a Suso que le dedicase unas palabras a su futura esposa y este ha hecho una romántica declaración con la que Marieta se ha roto por completo:

"Te quiero dar las gracias por haberme aceptado tal y como soy. Es verdad que nos hemos ido conociendo poco a poco y has sido súper generosa conmigo. Eres la mujer más generosa que he conocido en mi vida, la más amorosa, la más familiar. Y gracias a ti he aprendido muchísimo, soy mejor persona. Te doy las gracias de corazón por estar a mi lado y aceptarme tal y como soy".

Asimismo, Suso ha confesado: "Siempre cuando empezaba una relación fingía ser otra persona porque creía que si mostraba mis vulnerabilidades en casa me iba a deshacer hasta que ella vino y dijo 'me da igual tu carcasa, quiero saber como eres', y me fui desmoronando y cuando me di cuenta estaba hasta las trancas".

Suso y Marieta ponen a prueba su amor en 'Fiesta'

¿Son Suso y Marieta la pareja ideal? Antes de su boda, 'Fiesta' ha querido poner a prueba a los futuros marido y mujer con un divertido test de la media naranja. Para ello, la pareja ha tenido que ir respondiendo a una serie de preguntas que han creado un momento de tensión. Y es que... ¡No estaba acertando ni una sola pregunta! ¡Dale al play y no te lo pierdas!