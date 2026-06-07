Fiesta 07 JUN 2026 - 18:16h.

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En tan solo cinco días, Makoke se dará el 'sí, quiero' con su novio, Gonzalo Fernández. Antes de el gran día, la colaboradora ha estado celebrando su despedida de soltera con sus amigos y seres queridos. Sus compañeros de 'Fiesta' no se quisieron quedar atrás y le organizaron una celebración. Sin embargo, esta acabó siendo un auténtico caos con tensión, gritos y un casi desmayo. Hoy, la televisiva reaparece en el plató para contárnoslo todo.

La semana pasada el programa de Emma García adelantaba las espeluznantes imágenes de la despedida de Makoke junto al resto de los colaboradores. Una original velada celebrada en un Escape Room de terror inspirado en la película de 'La matanza de Texas' y tras la cual la colaboradora despareció por completo.

Esta tarde, Makoke nos cuenta cómo se sintió y asegura sentirse muy decepcionada: "No me gustó nada, fue súper desagradable. Iba emocionada de que me habían hecho una despedida fuera del horario del programa", señala antes de recordar con imágenes cómo fue su despedida.

Las imágenes al completo de la terrorífica despedida de Makoke

Hace unas semanas a la salida del programa, los colaboradores sorprendieron a Makoke con una espectacular limusina. La colaboradora, que ignoraba dónde le estaban llevando sus compañeros, se mostraba de lo más ilusionada por la sorpresa que le habían organizado hasta que descubrió lo que estos tramaban.

Y es que Makoke no se esperaba para nada era el destino al que se dirigían: un Escape Room de lo más terrorífico en el que no faltaron los gritos y la tensión ¡Dale al play y no te lo pierdas!