Finch sigue siendo una de las figuras más discretas de ese capítulo previo a la vida real de la futura reina de Reino Unido

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La boda de Peter Phillips y Harriet Sperling, celebrada el pasado 6 de junio en Gloucestershire, reunió a gran parte de la familia real británica. Entre los invitados se encontraban el príncipe Guillermo y Kate Middleton, pero también una figura del pasado sentimental de la princesa de Gales que no pasó desapercibida para los seguidores de la realeza: Rupert Finch.

El encuentro ha resultado cuanto menos llamativo porque Finch fue uno de los primeros novios conocidos de Kate, mucho antes de que apareciera en su vida el hijo del actual rey Carlos III. De hecho, se trata de una de las pocas exparejas de la princesa que siguen formando parte, de una u otra manera, de los círculos sociales cercanos a los Windsor.

Así fue el reencuentro en la boda de Peter Phillips

La boda de Phillips y Sperling se celebró en la iglesia de All Saints, en Kemble, Gloucestershire, y contó con la asistencia de numerosos miembros de la familia real, entre ellos el rey Carlos III, la reina Camila, Guillermo y Kate. Después tuvo lugar una recepción en Gatcombe Park, la residencia campestre vinculada a la princesa Ana.

Rupert Finch acudió acompañado de su esposa, mientras que Kate llegó junto al príncipe Guillermo. Aunque no trascendieron detalles de una conversación entre ambos ni existen imágenesde un encuentro privado, su presencia en el mismo evento supuso un curioso viaje al pasado para la princesa de Gales.

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Más allá de cualquier polémica, el episodio confirma algo que quienes siguen de cerca a la realeza británica saben desde hace años: Kate Middleton ha mantenido una relación cordial con algunas personas importantes de su pasado. Y Rupert Finch, aquel estudiante de Derecho que compartió con ella una breve historia de amor antes de que apareciera Guillermo, sigue siendo una de las figuras más discretas de ese capítulo previo a la vida real de la futura reina.

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La relación sentimental de Kate antes del príncipe Guillermo

Rupert Finch conoció a Kate Middleton en 2001 en la prestigiosa Universidad de St Andrews, el mismo centro universitario donde la futura princesa conocería poco después a Guillermo.

Cuando comenzaron a verse, Kate acababa de llegar a la universidad como alumna de primer curso, mientras que Finch era un estudiante veterano de Derecho que estaba terminando sus estudios.

Según los tabloides británicos, mantuvieron una relación breve, de menos de un año, caracterizada por la discreción y alejada de cualquier foco mediático.

En aquella época nadie imaginaba que Kate acabaría convirtiéndose en futura reina consorte del Reino Unido. Finch era considerado un joven atractivo, deportista y muy popular en el campus. Algunos medios llegaron a señalar que, por origen social y entorno familiar, parecía una pareja más natural para Kate que un heredero al trono.

La relación terminó amistosamente y, poco después, Kate comenzó a estrechar su amistad con Guillermo, una conexión que acabaría transformándose en una de las historias de amor más seguidas de la realeza a nivel internacional.

A diferencia de otras figuras relacionadas con la familia real, Rupert Finch nunca intentó sacar partido mediático de aquella relación.

De hecho, cuando en 2006 algunos periodistas intentaron preguntarle por Kate, respondió que era un asunto privado y que jamás hablaría públicamente de ello. Desde entonces ha mantenido un perfil extremadamente bajo.

Esa discreción explica por qué su nombre apenas había reaparecido en los titulares hasta que la serie 'The Crown' recuperó su figura en una de sus últimas temporadas, presentándolo como uno de los primeros romances de la entonces estudiante Kate Middleton.

La relación entre Rupert y los príncipes de Gales

Lo más llamativo es que Finch nunca desapareció del todo del entorno social de Kate. Cuando Guillermo y Kate se casaron en la Abadía de Westminster en abril de 2011, Rupert figuró entre los invitados. No fue el único ex presente aquel día: tanto Guillermo como Kate decidieron invitar a algunas antiguas parejas sentimentales, una muestra de la normalidad con la que ambos gestionaron sus relaciones pasadas.

Ese gesto dejó claro que no existía ningún conflicto entre ellos y que la relación entre ellos era cordial dentro de los exclusivos círculos sociales británicos.

La vida actual de Rupert Finch

Ahora, Finch está casado con Lady Natasha Rufus Isaacs, aristócrata británica y cofundadora de la firma de moda Beulah London⁠. Curiosamente, Kate ha llevado en numerosas ocasiones prendas de esta marca, convirtiéndose en una de sus mejores embajadoras involuntarias.

La pareja contrajo matrimonio en 2013 y tiene tres hijas. Finch desarrolla su carrera profesional como abogado especializado en asesoramiento empresarial, trabajando con compañías de distintos sectores industriales y comerciales.