Acompañamos a Patricia Pardo y a Christian Gálvez en las horas previas al acto del Papa en el Bernabéu

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Patricia Pardo y Christian Gálvez han sido los elegidos para presentar el acto multitudinario que este lunes 8 de junio se celebrará en el Estadio Santiago Bernabéu en honor a la visita del Papa León XIV a nuestro país.

La presentadora de 'Vamos a ver' y su marido han hecho pública en varias ocasiones sus creencias católicas, mostrándose ,uy orgullosos y agradecidos por ser los elegidos para presentar este acto histórico.

Patricia Pardo, presentadora del acto en el Bernabéu con Papa : "Va a ser imposible no llorar"

Antes de la llegada del pontífice al estadio, también habrá una actuación de Jorge Blas y las procesiones de la Virgen de la Almudena y el Cristo de Medinaceli. A las 19:00 h está prevista la llegada de León XIV al Bernabéu para celebrar el encuentro con la comunidad diocesana. Una actuación de David Bustamante cerrará el acto sobre las 20:00 h.

Este acto se enmarca dentro del viaje que está llevando a cabo el papa León XIV por España entre el 6 y el 12 de junio, y en el que también visitará Barcelona y Canarias. Será la segunda vez que el Bernabéu acoja un acto del papa. El 3 de noviembre de 1982, Juan Pablo II visitó nuestro estadio con motivo de la Celebración de la Palabra con miles de jóvenes de todo el mundo.