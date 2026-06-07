Clara Olivo 07 JUN 2026 - 10:00h.

Analizamos la maquinaria publiciatria detrás de la llegada de León XIV a nuestro país, marcada por el lema "Alzad la mirada", una línea de ropa y un himno solidario

Patricia Pardo y Christian Gálvez presentarán el encuentro con el Papa: "Estamos bendecidos. Somos profundamente creyentes"

Compartir







El Papa León XIV ya está en España y se quedará en estas tierras desde hoy hasta el 12 de junio, para recorrer Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife en un viaje apostólico que promete ser histórico. Y como es lógico, un evento de esta envergadura esconde detrás una maquinaria organizativa y de comunicación enorme. En el vídeo desgranamos al detalle la estrategia de marketing que busca movilizar a millones de personas en todo el territorio nacional. Un mensaje para todos

Mover a tanta gente en cuatro ciudades distintas no es tarea fácil, por eso, la organización se ha puesto las pilas y ha lanzado una campaña de publicidad que podría firmar cualquier gran marca. La idea de esto es lanzar un mensaje que nos haga pensar a todos, ya que actualmente vivimos enganchados a las pantallas, muy centrados en nosotros mismos y a menudo enfrentados por pensar diferente. Ante eso, la propuesta es sencilla: frenar, levantar la cabeza y volver a hablarnos con respeto, sin importar las creencias de cada uno.

¿Cómo se pagan 15 millones de euros?

Claro que montar grandes encuentros en lugares como la Plaza de Cibeles, la Sagrada Familia o el Bernabéu cuesta dinero, y mucho. Los cálculos de la Conferencia Episcopal apuntan a que organizar todo este despliegue de seguridad, escenarios y viajes superará los 15 millones de euros. ¿La solución para no quedarse en números rojos? Además de pedir donativos, han apostado por la venta de productos oficiales, así que igual que en los conciertos de tu grupo favorito, la gira del Papa tiene su propio merchandising desde gorras hasta pulseras, que ayudarán a pagar la inmensa factura de toda esta logística.

La cara más solidaria

Pero la visita también quiere dejar una huella positiva cuando todo termine y el Papa vuelva al Vaticano, así que más allá de las cifras y del marketing puro y duro, hay una intención solidaria muy importante como, por ejemplo, el himno que acompaña la gira titulado como el eslogan "Alzad la mirada".

Se ha grabado con músicos conocidos y un coro de cientos de personas por todo el país, y a diferencia de las ventas de tazas y camisetas, todo el dinero que recaude la canción cada vez que alguien la escuche, irá destinado directamente a ayudar a los más vulnerables a través de distintas obras sociales.

¡Dale play al vídeo y no te pierdas todas las claves del marketing del Papa en España!