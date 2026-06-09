Pelayo Díaz ha protagonizado un tenso momento con sus compañeros tras revelar un detalle del vestido de boda de Makoke

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Quedan muy pocos días para el gran día de Makoke y Gonzalo, que este viernes 12 se darán el 'sí, quiero' en Ibiza. Makoke lucirá tres vestidos espectaculares y ‘El tiempo justo’ ha tenido acceso a todos los detalles del secreto mejor guardado de la novia.

Makoke, a la salida de la prueba de su segundo vestido, confesaba su emoción: “Está precioso, es un vestido maravilloso. Estoy muy feliz, muy contenta. Mañana ya vendré a recogerlo. Estoy muy nerviosa, el novio está mucho más tranquilo”.

Pelayo Díaz ha desvelado una pista sobre uno de los diseños, unos alicates, lo que ha generado numerosos comentarios entre los colaboradores y ha hecho estallar al estilista: “Cada vez que hablamos de moda salen todos los expertos de todos los rincones. ¿Queréis que hablemos de la boda de Makoke o me callo? ”

Pelayo: "He llamado a las personas que consideré adecuadas para materializar los vestidos que habíamos visionado entre ella y yo"

Pelayo ha explicado el significado de este detalle en uno de los vestidos: “Está involucrado con un vestido muy importante de los tres. Yo no he diseñado, pero he hecho todo el consulting. Son tres vestidos de moda española y uno de ellos está construido con estos alicates, no es pedrería”.

Además, el estilista ha detallado su papel en la creación de los looks de la novia: “He sido un nexo entre mi amiga Makoke , me comprometí a hacerlo cuando estaba en la isla y lo que me comprometo lo hago. He llamado a las personas que consideré adecuadas para materializar los vestidos que habíamos visionado entre ella y yo. Makoke tiene un estilo propio y lo que no quiero es disfrazar a una persona cuando trabajo”.