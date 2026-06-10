Inés García, novia de Lamine Yamal, se sincera, en exclusiva, sobre la decisión que ha tomado

Ana Carrillo 10 JUN 2026 - 21:01h.

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Inés García, novia de Lamine Yamal, ha atendido a la prensa en el último evento al que ha acudido y ha revelado la decisión que ha tomado respecto a sus estudios, además de aclarar de dónde es realmente porque es consciente de que han surgido muchas dudas de su ciudad de origen, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo.

Unas declaraciones en exclusiva para 'En todas las salsas' tras las que la presentadora, Vai, ha compartido la teoría que le ha llegado y es que la de Inés y Lamine podría ser una relación PR. Aunque ha confesado que ella no cree que sea así, le ha preguntado a los colaboradores qué piensan que de esa teoría que circula en torno de esta relación, ¡dale al play!