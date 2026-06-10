Fani Carbajo sorprende al revelar el dineral que se ha gastado en su boda: "Con eso puedes comprar un piso"
La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha desvelado cuánto dinero se ha gastado en su boda con Fran Benito
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Puedes ver el programa 112 de 'En todas las salsas' al completo en Mediaset Infinity
La boda de Fani Carbajo y Fran Benito ha estado rodeada de polémicas porque algunos colaboradores los han acusado de invitar a rostros conocidos de Telecinco para vender la exclusiva. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha ido como invitada a 'En todas las salsas' para abordar todas y cada una de estas polémicas y, de paso, ha desvelado cuánto dinero se ha gastado en el enlace.
La influencer ha explicado que le ha pedido a sus invitados que le dieran el dinero en metálico si querían hacerle un regalo y que solo les requirió que pagasen por los +1 a los que ella no conociera. Ha destacado que sus invitados sí que le han dado dinero, pero que la cifra recaudada no ha llegado a cubrir todos los gastos de la boda.
Los colaboradores del vídeopodcast disponible en Mediaset Infinity se han quedado muy impresionados al conocer la cifra que Fani Carbajo ha desembolsado y le han dicho que podría "comprar un piso" con ese dinero, como puedes ver en el vídeo que encabeza el artículo.
Su conflicto con la familia de Fran
La exconcursante de 'Supervivientes' también ha contado que las hermanas de su marido no han estado invitadas a la boda y ha explicado la razón de sus diferencias, dejando claro que el padre de su hija está de su lado en este conflicto, como puedes ver en el vídeo de arriba, ¡dale al play!