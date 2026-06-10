Tomás Páramo aclara, en exclusiva, si ha dejado de ser amigo de María Pombo

Ana Carrillo 10 JUN 2026 - 20:50h.

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Tomás Páramo y María Pombo han tenido una relación de amistad muy estrecha durante los últimos años, tal y como han ido mostrando en sus respectivas redes sociales. Pero en las últimas semanas algunos de sus seguidores han comenzado a sospechar con el posible fin de su vínculo porque ella no acudió a la Primera Comunión de Tomás Junior, hijo del influencer y María García de Jaime, y él no fue al bautizo de Mariana, la hija pequeña que la creadora de contenido tiene con Pablo Castellano.

Noelia Zazo, colaboradora de 'En todas las salsas', se ha puesto en contacto con Tomás para preguntarle acerca de este tema y él le ha aclarado que sigue siendo amigo tanto de María como de Marta Pombo. Ha explicado que María no acudió a la Primera Comunión de Tomás Junior porque tenía la de un sobrino de Pablo Castellano y que Marta no pudo asistir porque se encontraba trabajando fuera de Madrid.

Sobre la razón por la que él no fue al bautizo de Mariana, ha comentado que se trató de un evento limitado a la familia. Los colaboradores han dado su opinión acerca de estas explicaciones del influencer, como puedes ver en el vídeo que encabeza el artículo, ¡dale al play!