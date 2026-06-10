Lidia González 10 JUN 2026 - 18:16h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ responde al testimonio de la mujer que asegura que tiene un hijo con él en Chile

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Josué Bernal se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ para hablar sin censura sobre la polémica en la que se ha visto envuelto y todo lo que ha ocurrido desde que esta noticia saliera a la luz. Después de que se desvelase el tonteo que tuvo con Gala Caldirola, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ rompe su silencio y se pronuncia sobre su posible paternidad. El malagueño responde al testimonio que ha dado la mujer que asegura que tiene un hijo con él en Chile y lo cuenta todo. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity!

Aunque, en un principio, el creador de contenido aseguraba que quería llevar este tema de manera privada, finalmente, ha decidido enfrentarse a todo lo que se ha dicho sobre él. El que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ afirma que conoce a la chica y que tuvieron una relación íntima: “Lo hicimos y pasaron una serie de cosas”. Paso por paso, el influencer explica cómo han sido las conversaciones con ella desde que le confesase la noticia: "Estoy dispuesto a hacerme cargo de los gastos económicos".

“Me lo contó por privado”, comienza explicando el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. El influencer ha hablado de la actitud que tomó la joven con él y explica el límite al que llegó por esta situación: “Lo he pasado muy mal”. Después de que Zoe Bayona hablase de su relación con Daniela Requena, el creador de contenido habla del proceso legal que va a seguir para abordar la situación: “Lo he dejado en manos de un juez”.

“Siempre he deseado ser padre”, confiesa. Además, el que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ le ha mostrado a la presentadora del programa unas imágenes del niño para determinar si tiene algún tipo de parecido con él. “Cuando lo veo, se me revuelve todo”, se sincera el creador de contenido. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, en el programa de ‘En todas las salsas’, ya disponible en Mediaset Infinity!