Lidia González 10 JUN 2026 - 13:45h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ le presenta a Borja a su padre y muestra todos los detalles

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Laura Ulldemolins ha querido que una de las personas más importantes de su vida conozca a su nueva ilusión y lo ha grabado todo para su canal de mtmad. Después de reflexionar sobre su relación con Lorenzo Romero tras su ruptura, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ le presenta a su padre a Borja. Muy emocionada por vivir este gran momento, le pregunta lo que opina sobre él y su relación. La influencer muestra cómo ha sido su encuentro y se sincera al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La pareja ha viajado hasta Murcia para conocer a parte de la familia de la catalana y han compartido cuáles han sido sus primeras impresiones. Después de que su madre se pronunciara respecto a su relación con el sevillano, ha llegado el momento de que sea su padre quien rompa su silencio. “El tiempo pone a cada uno en su sitio”, asegura el catalán al hablar sobre la situación sentimental en la que se encuentra Laura Ulldemolins.

Laura Ulldemolins y Borja enseñan la casa en la que conviven

Después de darle muchas vueltas, Laura Ulldemolins y Borja han tomado la decisión de irse ha vivir juntos. Los creadores de contenido abren las puertas de la casa en la que conviven y enseñan todos los detalles de sus estancias: desde su gran patio y su piscina hasta su rincón favorito. Los que fueran participantes de ‘Casados a primera vista’ confiesan el motivo por el que han querido dar este importante paso en su relación y lo cuentan todo. ¡Dale al play y descubre todo lo que tienen que decir, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!