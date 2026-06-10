Carlos Otero 10 JUN 2026 - 10:00h.

Óscar Ruiz Mateos ha participado como tentador en tres ediciones de 'LIDLT' y siempre ha salido con pareja

Analizamos la impactante evolución estética de Óscar Ruiz Mateos, soltero VIP en 'La isla de las tentaciones 10'

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La décima temporada de 'La Isla de las Tentaciones' afronta su recta final y las relaciones entre los participantes están al rojo vivo. Una de las más pasionales es la que viven Yuli Cagna y su tentador, Óscar Ruiz Mateos. El seductor de la participante chileno-argentina es un viejo conocido del formato y, antes que ella, logró conquistar a otros rostros habituales de Telecinco. Repasamos su pasado amoroso.

Saltó a la fama de la mano de Andrea Gasca

Óscar Ruiz Mateos tiene 36 años, nació el 4 de julio de 1989 en Málaga y se ha forjado una reputación de rompecorazones que le ha valido el título de “tentador VIP” en la actual temporada del programa presentado por Sandra Barneda. Saltó a la fama cuando logró seducir a Andrea Gasca en la primera temporada de LIDLT. Ella participaba junto a su pareja, Ismael, y entre ambos surgió una conexión inmediata e intensa.

Durante su estancia en República Dominicana pasaron rápidamente del tonteo a los besos y a compartir noches juntos, lo que llevó a Andrea a cruzar la línea roja. Ambos salieron del reality dispuestos a continuar su historia fuera, pero la relación apenas duró seis meses. La convivencia dejó al descubierto incompatibilidades y problemas de confianza que terminaron por romper la relación.

Mayka Rivera, su segunda conquista VIP

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Óscar regresó en la segunda edición del programa, donde conectó con Mayka Rivera, quien ponía a prueba su relación con Pablo Moya. La química entre ellos fue inmediata y, nuevamente, el malagueño consiguió conquistarla. Tras el programa mantuvieron un romance que generó gran expectación, aunque, una vez más, la relación fue breve.

Ella decidió volver con Pablo con el que estuvo varios meses antes de romper definitivamente. Tanto Mayka como Óscar reconocieron que se habían precipitado intentando que lo suyo funcionara fuera del reality.

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Samira, una tronista en su historial

Óscar no solo ha tenido relaciones con participantes de 'LIDLT', sino también con rostros de 'MYHYV'. Durante su paso por el reality 'Solos', donde permaneció 12 días, coincidió con Samira. Desde la primera noche surgió el coqueteo en el conocido “pisito” de Mediaset y vivieron momentos de gran complicidad, como el juego de la ruleta del placer. Sin embargo, lo que ocurrió allí no trascendió fuera del programa y no se confirmó una relación posterior.

Beatriz Tovar, su pareja más estable

En 2022, el malagueño hizo pública en redes sociales su relación con Beatriz Tovar, una joven malagueña graduada en Educación Infantil. La pareja compartía mensajes de cariño como “Eres lo mejor que me ha pasado, te amo”. A pesar de la aparente estabilidad, la relación terminó más adelante, como evidenció la desaparición de sus fotos juntos en redes sociales.

Una foto con Indhira Kalvani

Aunque nunca se confirmó una relación, las redes sociales estallaron cuando Óscar publicó una foto junto a la exconcursante de 'Gran Hermano 11', Indhira Kalvani. La imagen, tomada durante un cumpleaños, generó rumores por la evidente complicidad entre ambos. Hasta la fecha ninguno de los dos ha confirmado (ni tampoco desmentido) la relación sentimental.

¿Qué pasará con Yuli?

En la actual edición de LIDLT, Óscar ha conectado con Yuli Cagna, pareja de Lucas. La participante se está dejando llevar, a pesar de sus dudas. “Me siento mal, me preocupa todo, tengo novio. Esto no puede ser”, confesaba ella. Sin embargo, el malagueño continúa viviendo la experiencia con la misma soltura que en sus anteriores participaciones.