Darío Linero, exconcursante de ‘Supervivientes’ empezó a trabajar mientras estudiaba para ser económicamente independiente

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La participación de Darío Linero en 'Supervivientes' ha despertado el interés de miles de espectadores que quieren conocer quién es realmente más allá de las cámaras. Aunque gran parte de su popularidad llegó gracias a su paso por la televisión, especialmente tras su participación en 'La isla de las tentaciones', lo cierto es que detrás de su imagen mediática existe una historia marcada por el trabajo, el esfuerzo y una clara vocación por la independencia económica desde muy joven.

Antes de convertirse en un rostro conocido de Mediaset, Darío Linero construyó una trayectoria profesional alejada de los focos. Durante años trabajó en el sector de los neumáticos, una actividad que compaginó con sus estudios y que le permitió cumplir uno de sus grandes objetivos, ganar su propio dinero y dedicarse a una de sus mayores pasiones, el mundo del motor. Con el tiempo, su salto a la televisión abrió nuevas oportunidades laborales vinculadas a las redes sociales, la creación de contenido y el universo influencer, transformando por completo su día a día.

Su currículum profesional es el reflejo de una generación que ha sabido combinar los empleos tradicionales con las nuevas profesiones digitales. Desde sus primeros trabajos en talleres especializados hasta sus colaboraciones como creador de contenido y sus incursiones en el mundo de la moda, el malagueño ha construido un perfil versátil que sigue evolucionando mientras aumenta su popularidad en televisión. ¡Analizamos el CV profesional de Darío Linero!

Los estudios de Darío Linero

La historia laboral de Darío comenzó incluso antes de finalizar su etapa académica. Mientras cursaba Bachillerato, ya trabajaba durante los fines de semana con el objetivo de ganar algo de dinero propio y comenzar a construir su independencia económica. Su principal motivación era una pasión que le acompaña desde la adolescencia, los coches.

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El malagueño siempre ha sentido una gran atracción por el mundo del motor. Los vehículos, la mecánica y todo lo relacionado con el automóvil formaban parte de sus intereses principales, hasta el punto de que uno de sus grandes objetivos era ahorrar para poder comprarse sus propios coches sin depender económicamente de nadie.

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Tras terminar Bachillerato tomó una decisión que marcaría su trayectoria profesional durante más de una década. En lugar de continuar inmediatamente con estudios superiores, optó por incorporarse al mercado laboral y comenzar a trabajar de forma estable. Según él mismo ha explicado en diferentes ocasiones, deseaba ganar su propio dinero y gestionar sus gastos sin necesidad de recurrir constantemente a la ayuda económica de su madre. Aunque ella no veía con buenos ojos que abandonara la vía académica para centrarse en el trabajo, respetó la decisión de su hijo una vez alcanzada la mayoría de edad.

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Más de 10 años en el sector de los neumáticos

El primer gran capítulo del currículum profesional del ex concursante de 'LIDLT' está estrechamente ligado a la familia de quien entonces era su pareja, Almudena Porras. El padre de Almudena dirigía una empresa especializada en neumáticos y decidió darle una oportunidad laboral cuando todavía era muy joven. Aquella experiencia, que inicialmente parecía un empleo temporal, terminó convirtiéndose en una profesión a largo plazo.

Durante aproximadamente más de 10 años, Darío Linero trabajó en el sector del neumático, adquiriendo conocimientos técnicos y experiencia práctica en todo tipo de vehículos. Su labor no se limitaba únicamente a tareas comerciales. También participaba directamente en trabajos físicos relacionados con el montaje, desmontaje y sustitución de ruedas para coches, furgonetas y camiones. A través de sus redes sociales ha mostrado en varias ocasiones imágenes y vídeos de aquella etapa, dejando claro que se trataba de un trabajo exigente y muy alejado de la comodidad que algunos asocian hoy a su faceta televisiva.

Tras abandonar la empresa en la que trabajó durante tantos años, Darío Linero comenzó una etapa completamente diferente centrada en el universo digital. Según él mismo ha explicado en diferentes ocasiones, después de dejar el negocio familiar de su exsuegro recibió diversas ofertas de empleo tradicionales, aunque decidió no aceptarlas.

Sus primeros pasos como modelo

Más allá de los neumáticos, la televisión y las redes sociales, Darío Linero también ha explorado el mundo de la moda. Gracias a su imagen, su presencia física y su creciente popularidad, ha participado en diferentes proyectos relacionados con el modelaje.

Entre sus experiencias más destacadas figura su participación en un certamen de belleza en el que representó a la provincia de Soria. Aquella experiencia le permitió familiarizarse con el funcionamiento de concursos y eventos relacionados con la imagen personal, además de ampliar su exposición pública antes incluso de alcanzar una gran notoriedad televisiva.

El salto a la televisión cambió su vida profesional

La vida de Darío Linero experimentó un giro radical cuando decidió participar en 'LIDLT'. Su presencia en el programa le otorgó una enorme visibilidad mediática y multiplicó exponencialmente su número de seguidores en redes sociales. Como ha ocurrido con muchos participantes de realities televisivos en los últimos años, aquella exposición pública abrió nuevas oportunidades laborales completamente diferentes a las que había desarrollado hasta entonces.

La popularidad generada por el programa permitió a Darío Linero construir una marca personal propia y comenzar a explorar nuevas vías profesionales relacionadas con la comunicación, la publicidad y la creación de contenido digital. Poco a poco, el joven pasó de trabajar diariamente entre neumáticos y vehículos a gestionar colaboraciones comerciales, eventos, campañas promocionales y proyectos vinculados al entretenimiento. La televisión no solo le dio notoriedad, sino también la posibilidad de reinventar completamente su carrera profesional.