La exconcursante habla en exclusiva sobre la complicada convivencia con su expareja, Darío Linero, y su novio, Borja Silva, además de reaccionar a las recientes expulsiones de ambos, ¡dale play!

El implacable veredicto de los colaboradores tras la expulsión de Almudena de 'Supervivientes'

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Tras su expulsión de 'Supervivientes 2026' hace semanas, Almudena Porras ha hablado en exclusiva para la web de Telecinco sobre una de las situaciones más complejas a las que se ha enfrentado durante su aventura en Honduras: convivir con su expareja, Darío Linero, y con su pareja actual, Borja Silva.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones 9' asegura que compartir esta experiencia con ambos le ha servido para cerrar una etapa muy importante de su vida y hacer las paces con su pasado. "Nos ha servido a los tres para mucho, tanto para cerrar un ciclo de la vida como para perdonar, como para olvidar", explica en declaraciones exclusivas para esta web.

Después de poner fin a una relación de once años con Darío tras su paso por el reality, Almudena considera que el concurso les ha permitido demostrar que una ruptura también puede terminar desde el respeto y el cariño. "Ha sido también una lección de superación, de que once años se pueden acabar bien, tanto con mi actual pareja como con mi expareja, que podemos tener un trato cordial", asegura.

La joven destaca además la importancia del perdón en todo este proceso. "Te diría que, sobre todo, el poder y saber perdonar. Porque olvidar se olvida, pero cuando vuelve a presentarse algo, si se olvida y no se perdona, creo que no sirve de nada", reflexiona.

Así ha vivido las expulsiones de Borja y Darío

Durante la entrevista concedida en exclusiva a la web de Telecinco, Almudena también ha reaccionado a las expulsiones de Borja Silva y Darío Linero, que se quedaron a las puertas de la gran final del reality. "Me da pena que se hayan quedado a las puertas de la final porque los he visto muy buenos supervivientes", reconoce la malagueña.

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Además, vuelve a dejar claro quién era su favorito para hacerse con el triunfo. "Para mí Borja era y es mi ganador", afirma sin dudarlo. "Lo han dado todo como supervivientes de diez". A pesar de la dureza extrema del concurso, Almudena asegura que repetiría la experiencia. "Se pasa mal, pero volvería con los ojos cerrados", confiesa a esta web. La concursante considera que 'Supervivientes' le ha enseñado a valorar aspectos cotidianos que antes pasaban desapercibidos. "Valorar a tu familia, dormir en una cama, dormir bajo un techo, tener comida y poder comer", enumera.

Pero si hay algo que destaca por encima de todo es el crecimiento personal que ha experimentado durante estos meses. "También aprender a valorarse a uno mismo, a quererse a uno mismo y a ganar seguridad en uno mismo", concluye. Además, Almudena ha querido dedicar unas palabras a los concursantes que continúan luchando por la victoria. "Que lo disfruten al máximo, que les queda nada. Son todos unos ganadores. Que lo den todo porque ya mismo estarán aquí viendo a su familia", sentencia.

Dale play a la entrevista completa.

El mensaje de Kiko Jiménez y Miri Pérez-Cabrero a Alex Ghita

Miri Pérez-Cabrero y Kiko Jiménez analizan en exclusiva la recta final de 'Supervivientes 2026'. Ambos recuerdan al expulsado que, en su opinión, merecía llegar más lejos, señalan a los concursantes más sobrevalorados e infravalorados de la edición y reflexionan sobre el hambre extrema que se vive en Honduras. Además, comparten consejos para los finalistas y envían un mensaje especial a Álex Ghita. Dale play.