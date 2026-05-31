Supervivientes 31 MAY 2026 - 11:00h.

El concursante se ha reencontrado con la carta que se escribió a sí mismo antes de la aventura: "Es muy fuerte, es como si yo supiera de antemano todo lo que me iba a pasar"

Darío hace balance de su paso por 'Supervivientes': "A mi yo del primer día le diría que diga más 'te quiero"

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La aventura de Darío ha llegado a su fin. El concursante decía adiós a 'Supervivientes' tras un intenso duelo con Borja en el que la audiencia decidía salvar al que se ha convertido en su gran amigo contra todo pronóstico.

Darío, que comenzaba la aventura enemistado tanto con su expareja Almudena como con su nuevo novio Borja, decía adiós al concurso reconociendo sentirse muy orgulloso de la nueva relación que ha podido forjar con ambos:

"Estoy super orgulloso de la cordialidad que tenemos, de la relación que hemos llegado a tener, de que estéis las dos (su madre y Almudena) en plató, que estoy seguro de que habéis podido hablar. Ella también es mi familia y siempre voy a estar para cualquier cosa que necesite".

Darío lee la carta que se escribió a sí mismo antes de la aventura

Como ya es costumbre con todos los supervivientes que dicen adiós a la aventura, Darío también se ha reencontrado con la carta que escribió para su yo del futuro justo antes de subirse al helicóptero. Darío, que aún sigue emocionado por lo vivido el pasado jueves en la palapa, se ha sorprendido muchísimo al comprobar que todo lo que su yo del pasado deseó para él se ha cumplido:

"Es muy fuerte, es como si yo supiera de antemano todo lo que me iba a pasar, estoy flipando, parece que esto lo he escrito yo ahora, el Darío del pasado sabía perfectamente cómo iban a pasar las cosas, es muy heavy que todo esto se haya cumplido".

Además, Darío ha aprovechado su "reencuentro" con su yo del pasado para valorar su paso por 'Supervivientes 2026' y para desvelar el tatuaje que piensa hacerse ahora que la aventura ha llegado a su fin:

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"Estoy muy orgulloso de mí mismo, lo he dado todo. Mi crecimiento ha sido sobre todo mental, he sido capaz de aprender a valorar las cosas cotidianas, ahora me siento capaz de valorar como se merecen a las personas de mi vida, ya puedo decirles que les quiero".

¿Quieres saber qué palabra va a tatuarse Darío? ¡Dale al play!